Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:45

Инна Пичугина: арбуз полезен для сердца, но противопоказан при гастрите и диабете

Арбуз — ягода, которая обманывает: любимое лакомство скрывает неожиданные запреты

В августе традиционно начинается сезон арбузов, одного из самых любимых летних лакомств. Этот сочный плод обладает множеством полезных свойств для здоровья, однако при чрезмерном употреблении могут возникнуть неприятные ощущения. РИАМО рассказывает о полезных свойствах арбуза и о том, кому следует ограничить его потребление.

Арбуз на 90% состоит из воды, что делает его отличным источником влаги в жаркую погоду. Он также содержит железо, витамины группы B и фолиевую кислоту, необходимые для нормальной работы организма. При этом, арбуз низкокалориен: всего 30 ккал на 100 граммов мякоти.

Главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала о пользе арбуза для здоровья, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Входящие в его состав калий и магний благотворно влияют на работу нервных и мышечных волокон, способствуя нормализации сердечного ритма и артериального давления.

Выведение жидкости: снижение нагрузки на сердце

Арбуз обладает мочегонным эффектом, выводя лишнюю жидкость из организма. Это снижает нагрузку на сердце и сосуды, что особенно важно для людей, страдающих от отеков или гипертонии.

Кроме того, арбуз содержит каротиноид ликопин, который является мощным антиоксидантом. Ликопин нейтрализует действие свободных радикалов, замедляя процессы старения и снижая риск развития различных заболеваний, включая онкологические.

Оптимальная норма арбуза для взрослого человека составляет от 300 до 400 граммов мякоти в день. Умеренное потребление позволяет извлечь максимальную пользу от продукта, избегая негативных последствий.

Переедание: вздутие и расстройство пищеварения

При переедании арбуза, особенно в больших количествах, может возникнуть вздутие живота, повышенное газообразование и расстройство пищеварения. Это связано с высоким содержанием клетчатки и фруктозы в арбузе.

Детям арбуз не рекомендуется давать раньше трехлетнего возраста. Хотя арбуз не является аллергенным продуктом, его чрезмерное употребление может вызвать проблемы с пищеварением у маленьких детей.

Отказаться от употребления арбуза врачи советуют при обострении желудочно-кишечных заболеваний, таких как гастрит или язва. Также арбуз противопоказан при мочекаменной болезни, сахарном диабете и гестозе — осложнении беременности, характеризующемся отеками и повышением давления.

При выборе арбуза следует обращать внимание на его внешний вид: корка должна быть целой, без трещин и повреждений. Звук при постукивании должен быть звонким.

Разрезанный арбуз рекомендуется хранить в холодильнике, не более двух дней. Целый арбуз можно хранить при комнатной температуре, но не более нескольких дней.

Интересные факты об арбузе:

Арбуз — это ягода, а не фрукт, как многие считают.
Родиной арбуза является Южная Африка.
В арбузе содержится вещество цитруллин, которое может улучшать кровообращение.
Самый большой арбуз в мире весил более 150 кг.

Арбуз — вкусное и полезное лакомство, которое может принести много пользы для здоровья. Однако, важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма, а также противопоказания. Правильный выбор, умеренное потребление и соблюдение рекомендаций специалистов помогут насладиться арбузом без вреда для здоровья.

