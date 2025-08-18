Почему 90% людей не умеют пить арбуз: рецепт, который изменит ваше мнение
Разве можно приготовить освежающий фреш из арбуза, если под рукой только он да лёд? Оказывается, да — и это проще, чем кажется!
Что понадобится
- Арбуз — 900 г (мякоть без корки и косточек)
- Сахар — 40 г
- Сок лайма или лимона — 1 ст. л.
- Лёд — 1/2 стакана
- Мята — 2 веточки для подачи
Как приготовить
Смешайте сок лайма с сахаром. Можно слегка подогреть для сиропа, но и без этого вкус будет отличным. Нарежьте мякоть, избегая белой части у корки. Измельчите блендером до однородности.
Добавьте цитрусово-сахарную смесь в арбузную массу, хорошо перемешайте. Разлейте по стаканам, добавьте лёд и украсьте мятой.
Совет: если арбуз очень сладкий, сахар можно уменьшить или заменить мёдом.
Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому из него легко получить сочный фреш без лишних усилий. Лайм или лимон добавляют свежести, а мята — летнего настроения.
