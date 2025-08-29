Потеря веса без пользы: чем рискуют любители арбузного марафона

Каждое лето соцсети пестрят советами "сесть на арбуз" и сбросить до 7 кг за неделю. Но гастроэнтерологи предупреждают: это не рабочая методика, а риск для здоровья.

Почему вес уходит так быстро

По словам гастроэнтеролога Марины Игнатенко ("Краснодар"), эффект арбузной диеты связан только с потерей жидкости, а не жировой массы.

В арбузе всего 38 ккал на 100 г , но он богат сахарами .

Организм лишается питательных веществ — белков, жиров, сложных углеводов, витаминов.

Ушедшие килограммы возвращаются, как только человек возвращается к обычному питанию.

Кому особенно вредна такая диета

Монодиеты, включая арбузную, противопоказаны:

людям с избыточным весом ,

пациентам с диабетом ,

людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и почек.

Избыток сахаров при низкой энергетической нагрузке быстро откладывается в жир, а не "сжигается".

Что делать вместо этого

Игнатенко подчёркивает:

"Как гастроэнтеролог я не рекомендую такие экстремальные методы".

Для безопасного снижения веса нужно:

придерживаться сбалансированного питания ,

включать регулярную физическую активность (не обязательно интенсивную),

худеть постепенно, сохраняя здоровье и нормальный обмен веществ.

Итог

Арбуз — вкусная и полезная ягода, но не средство для стремительного похудения. Диета на нём — иллюзия, которая приводит к обезвоживанию и рискам для организма.