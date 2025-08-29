Потеря веса без пользы: чем рискуют любители арбузного марафона
Каждое лето соцсети пестрят советами "сесть на арбуз" и сбросить до 7 кг за неделю. Но гастроэнтерологи предупреждают: это не рабочая методика, а риск для здоровья.
Почему вес уходит так быстро
По словам гастроэнтеролога Марины Игнатенко ("Краснодар"), эффект арбузной диеты связан только с потерей жидкости, а не жировой массы.
-
В арбузе всего 38 ккал на 100 г, но он богат сахарами.
-
Организм лишается питательных веществ — белков, жиров, сложных углеводов, витаминов.
-
Ушедшие килограммы возвращаются, как только человек возвращается к обычному питанию.
Кому особенно вредна такая диета
Монодиеты, включая арбузную, противопоказаны:
-
людям с избыточным весом,
-
пациентам с диабетом,
-
людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и почек.
Избыток сахаров при низкой энергетической нагрузке быстро откладывается в жир, а не "сжигается".
Что делать вместо этого
Игнатенко подчёркивает:
"Как гастроэнтеролог я не рекомендую такие экстремальные методы".
Для безопасного снижения веса нужно:
-
придерживаться сбалансированного питания,
-
включать регулярную физическую активность (не обязательно интенсивную),
-
худеть постепенно, сохраняя здоровье и нормальный обмен веществ.
Итог
Арбуз — вкусная и полезная ягода, но не средство для стремительного похудения. Диета на нём — иллюзия, которая приводит к обезвоживанию и рискам для организма.
