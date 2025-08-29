Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арбуз
Арбуз
© www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:41

Потеря веса без пользы: чем рискуют любители арбузного марафона

Гастроэнтеролог Игнатенко: арбузная диета не сжигает жир, а выводит жидкость

Каждое лето соцсети пестрят советами "сесть на арбуз" и сбросить до 7 кг за неделю. Но гастроэнтерологи предупреждают: это не рабочая методика, а риск для здоровья.

Почему вес уходит так быстро

По словам гастроэнтеролога Марины Игнатенко ("Краснодар"), эффект арбузной диеты связан только с потерей жидкости, а не жировой массы.

  • В арбузе всего 38 ккал на 100 г, но он богат сахарами.

  • Организм лишается питательных веществ — белков, жиров, сложных углеводов, витаминов.

  • Ушедшие килограммы возвращаются, как только человек возвращается к обычному питанию.

Кому особенно вредна такая диета

Монодиеты, включая арбузную, противопоказаны:

  • людям с избыточным весом,

  • пациентам с диабетом,

  • людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и почек.

Избыток сахаров при низкой энергетической нагрузке быстро откладывается в жир, а не "сжигается".

Что делать вместо этого

Игнатенко подчёркивает:

"Как гастроэнтеролог я не рекомендую такие экстремальные методы".

Для безопасного снижения веса нужно:

  • придерживаться сбалансированного питания,

  • включать регулярную физическую активность (не обязательно интенсивную),

  • худеть постепенно, сохраняя здоровье и нормальный обмен веществ.

Итог

Арбуз — вкусная и полезная ягода, но не средство для стремительного похудения. Диета на нём — иллюзия, которая приводит к обезвоживанию и рискам для организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовьте 16 пирожков без дрожжей: тесто на кефире поднимается за 30 минут сегодня в 15:36

Пышные пирожки без дрожжей: это простое кефирное тесто удивляет лёгкостью

Хотите пирожки без дрожжей и долгих ожиданий? Узнайте два проверенных рецепта теста на кефире — для духовки и для сковороды.

Читать полностью » Как правильно приготовить говядину сувид: советы от кулинаров сегодня в 14:57

Сочность и нежность: как говядина сувид превращает обед в праздник

Узнайте, как приготовить говядину сувид с идеальной текстурой и насыщенным вкусом. Пошаговые инструкции и советы для достижения ресторанного качества!

Читать полностью » Банки с помидорами чаще взрываются из-за плохой стерилизации и треснувших плодов сегодня в 14:25

Треснувшие плоды превращают всю банку в мусор — вот что нужно знать перед консервацией

Хотите, чтобы ваши заготовки точно выстояли всю зиму? Рассказываем о частых ошибках, секретных специях и надёжных способах консервации.

Читать полностью » Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция сегодня в 14:07

Почему шашлык из индейки может оказаться опасным для вашего здоровья

Узнайте, как приготовить самый сочный шашлык из индейки с ароматным маринадом. Этот рецепт удивит ваших гостей и станет хитом на любом пикнике!

Читать полностью » Как приготовить сметанный торт: пошаговая инструкция с ингредиентами сегодня в 13:29

Нежность в каждом кусочке: как торт сметанный покоряет сердца

Узнайте секрет приготовления нежного сметанного торта по бабушкиному рецепту! Этот десерт станет настоящей находкой для любителей сладкого.

Читать полностью » Ванильный кекс: пропорции муки, сахара и яиц для идеальной выпечки сегодня в 13:17

Секреты быстрого приготовления: как за 40 минут создать шедевр на кухне

Узнайте, как легко и быстро приготовить ароматный ванильный кекс из доступных ингредиентов! Этот простой рецепт станет отличным началом для вашей кулинарной практики.

Читать полностью » Приготовление куриного филе: основные ошибки и способы их избежать сегодня в 12:26

Не просто ужин: как обычные ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр

Невероятно сочные куриные отбивные с расплавленным сыром и томатами всего за 30 минут! Идеальный ужин для всей семьи. Попробуйте — это божественно вкусно.

Читать полностью » Как правильно тушить свинину в красном вине: советы шеф-повара сегодня в 12:15

Неожиданное сочетание: свинина в красном вине, которое покорит ваши чувства

Изысканное мясо в красном вине всего за 40 минут! Ароматный соус, нежная свинина и секретный ингредиент, который удивит ваших гостей. Ресторанный уровень дома!

Читать полностью »

Новости
УрФО

Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли
Наука и технологии

Исследование показывает, как викинги интегрировали арабское серебро в свою экономику в IX-X веках
Туризм

Киган-Майкл Ки назвал простые правила, которые делают поездки комфортнее
Спорт и фитнес

Эксперты советуют сочетать терапию GLP-1 с силовыми тренировками и белковым питанием
Авто и мото

Правила поведения при остановке инспектором за границей: рекомендации юриста
СЗФО

Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка
СКФО

В Архызе готовится к созданию новой зоны катания в 2028 году
Красота и здоровье

Инфекционист объяснила, какие бактерии попадают в мякоть арбуза при нарезке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru