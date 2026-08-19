Арбуз при повышенном сахаре можно не вычеркивать из меню: опасность начинается после одной ошибки

Арбуз можно включать в рацион при нарушениях углеводного обмена, если строго контролировать размер порции, рассказала NewsInfo нутрициолог, диетолог, специалист в области пищевого поведения Ольга Ромашина. Она пояснила, что продукт требует осторожности из-за высокого гликемического индекса, достигающего 75 единиц, что провоцирует быструю концентрацию глюкозы в кровотоке.

Ограничение объема потребления становится ключевым фактором безопасности для людей с эндокринными патологиями, говорит нутрициолог. При этом специалисты напоминают, что даже полезная еда превращается в ловушку, если игнорировать умеренность в питании. Ромашина отметила, что арбуз на девяносто два процента состоит из воды, поэтому на сто граммов мякоти приходится всего около семи граммов углеводов.

"Ограничивайте порцию до 150-200 граммов мякоти за один раз. Ешьте арбуз только на десерт после сложного обеда с белком и клетчаткой. Лучше отказаться от арбузного сока и смузи из-за отсутствия в них сдерживающих волокон. Контролируйте показатели крови глюкометром через два часа после еды", — рекомендует диетолог.

Для стабилизации самочувствия врачи советуют использовать продукты с низким содержанием сахаров. Например, лимонный сок при диабете считается одним из вариантов для разнообразия рациона без риска гликемических пиков. Также стоит учитывать, что некоторые плоды содержат слишком много простых сахаров.

Ромашина выделила виноград, хурму и бананы как продукты, требующие жесткого контроля. В категорию рискованных также входят сухофрукты, где из-за дегидратации плотность сахаров увеличивается многократно.

Помимо выбора продуктов, на метаболизм влияют и бытовые привычки. Медицинские исследования показывают, что попытка лечь после еды может привести к системным сбоям в накоплении сахара. Диетолог подчеркнула, что консервированные фрукты в сиропах и магазинные соки полностью лишены клетчатки, которая замедляет всасывание глюкозы.

Укреплению здоровья способствуют сезонные ягоды с богатым биохимическим составом. Доказано, что регулярное потребление смородины положительно меняет показатели крови. Кроме того, качественная алыча блокирует холестерин и помогает поддерживать сосуды в тонусе, что критически важно при сахарном диабете.

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