Арбузная диета кажется идеальной для похудения: почему радоваться быстрому результату слишком рано

Арбузная диета неэффективный и опасный метод борьбы с лишним весом, который не затрагивает реальные причины развития ожирения, отметил диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что резкое снижение массы тела на таком рационе обусловлено исключительно потерей жидкости и расстройствами пищеварения, а не сжиганием жировых запасов.

Калинчев говорит, что ключевыми факторами накопления лишних килограммов в развитых странах являются гиподинамия и избыточное потребление калорий, часто связанное с расстройствами пищевого поведения. При этом тело без движения провоцирует метаболические сбои, которые невозможно исправить временными ограничениями в еде. По словам специалиста, любая монодиета игнорирует комплексную природу проблемы.

"Как может любой вариант диеты решить причину ожирения? Ожирение — это избыток калорийной пищи и дефицит физической активности. Две причины. Избыток калорийной пищи возникает в том числе из-за переедания. Ни одна диета эти две причины не перекрывает", — рассказал Калинчев.

Врачи подчеркивают, что самостоятельные попытки резко изменить рацион часто базируются на заблуждениях, в то время как полноценное очищение организма не требует экстремальных мер. Нередко под видом оздоровления люди просто переходят на потребление большого количества фруктозы. Специалист подчеркнул, что избыток сладких плодов и ягод в рационе ведет к серьезным последствиям для внутренних органов. Нередко даже самая полезная еда становится причиной набора веса при отсутствии контроля порций.

"Арбузная диета — это просто вариант поесть сладкого под видом того, что ты худеешь. Большинство сильно толстых людей набирают сладкими фруктами и ягодами килограммы в сезон. Это вариант быстрого углевода, который способствует жировому гепатозу печени", — пояснил эксперт.

При составлении меню важно учитывать, что арбуз при повышенном сахаре требует строгого дозирования из-за высокого гликемического индекса. В противном случае любые попытки снизить вес могут спровоцировать опасные ошибки в работе обмена веществ. Вместо краткосрочных диет нутрициологи рекомендуют пересмотреть образ жизни и сформировать здоровые привычки, направленные на долгосрочный результат.

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