Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арбуз
Арбуз
© www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:44

Умеренность — мать здоровья: сколько арбуза можно есть без последствий

Диетологи назвали безопасную суточную норму арбуза для взрослых и детей

В летнюю жару многие готовы съесть целый арбуз в одиночку, считая его легким и безвредным лакомством. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное употребление этой ягоды может обернуться неприятными последствиями.

По словам диетологов, арбуз состоит не только из воды и витаминов, как принято думать, но и содержит фруктозу — натуральный сахар, который в больших количествах способен откладываться в печени в виде жира. Организм перерабатывает его иначе, чем глюкозу, и излишки могут замедлять обмен веществ, нарушать чувство насыщения и провоцировать набор веса.

Эксперты уточняют: для здорового взрослого безопасной дозой считаются несколько ломтиков — примерно 300-500 г. Но съеденный за день крупный плод весом 5-6 кг может привести к тяжести в желудке и сбою электролитного баланса из-за большого количества калия и жидкости. Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями почек, диабетом или вынужденные ограничивать объем потребляемой жидкости — им рекомендуется обсудить допустимую норму с врачом.

Та же мера касается и детей. Педиатры советуют ограничиваться одним-двумя кусочками за раз, так как переизбыток арбуза способен вызвать боли в животе или диарею — детская пищеварительная система плохо справляется с переработкой больших порций сырой клетчатки.

Специалисты рекомендуют употреблять арбуз как часть приема пищи или перекуса, а не натощак, и помнить, что он не заменяет воду как источник гидратации. Если большие порции вызывают дискомфорт, лучше есть небольшие кусочки несколько раз в день.

При умеренном потреблении арбуз остается ценным продуктом: один ломтик обеспечивает около четверти суточной нормы витамина C, укрепляющего иммунитет и улучшающего состояние кожи, а также содержит витамин А для здоровья зрения и защиты от инфекций. В нем присутствуют антиоксиданты, замедляющие старение, и цитруллин, способный расслаблять сосудистые стенки и благотворно влиять на давление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Spongiibacter nanhainus: бактерия из глубин может стать спасением от рака сегодня в 15:24

Морская бездна спасает жизни: обнаружен сахар, уничтожающий раковые клетки

Ученые обнаружили в океанских глубинах бактерию Spongiibacter nanhainus, выделяющую вещество EPS 3.9. Оно показывает удивительные свойства в борьбе с раком, вызывая самоуничтожение раковых клеток и стимулируя иммунитет.

Читать полностью » Как сегодня в 15:17

8 модных образов Энн Хэтэуэй из "Дьявол носит Prada 2", которые взбудоражат мир моды в 2025 году

Энн Хэтэуэй вновь в образе Энди Сакс! Узнайте, как стильные наряды из "Дьявол носит Prada 2" определят моду 2025 года и что ждет поклонников.

Читать полностью » Психиатр Ковтун: осенью фиксируется до 20% больше случаев психических заболеваний сегодня в 14:27

Осень, которая крадёт настроение и силы

Психиатры рассказали, почему осенью растёт число психических расстройств, как темнота влияет на мозг и какие привычки помогают избежать сезонной депрессии.

Читать полностью » Опасный храп: врач раскрыл связь с апноэ и болезнями сердца сегодня в 14:13

Храп – это не просто звук: проверьте, не грозит ли вам смертельная опасность

Храп может быть симптомом обструктивного апноэ сна, опасного состояния, вызывающего остановки дыхания. Врач рекомендует обследование при длительном храпе для своевременной диагностики и лечения.

Читать полностью » Терапевт Лапа рассказала, как действовать при анафилактическом шоке от укуса насекомого сегодня в 13:25

Один укус, который может лишить жизни за минуты

Врачи объяснили, как спасти жизнь при анафилактическом шоке и почему даже один укус насекомого может оказаться смертельно опасным.

Читать полностью » Рак отступает: костромские онкологи разработали уникальную операцию с изолированной химиоперфузией сегодня в 13:13

Новый шанс для безнадежных больных: костромские врачи побеждают рак с помощью хитроумной операции

Костромские онкологи разработали уникальную методику изолированной химиоперфузии печени для борьбы с раком. Операция дарит надежду даже пациентам с метастазами.

Читать полностью » Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45% сегодня в 12:22

Почему лишние шаги не всегда приносят пользу

Врачи рассказали, как 8 000 шагов в день снижают риск болезней сердца почти наполовину и почему больше — не всегда значит полезнее.

Читать полностью » Поджелудочная железа под ударом: как алкоголь вызывает рак – исследование сегодня в 12:13

Поджелудочная железа в опасности: сколько алкоголя становится смертельным

Ученые Майами установили связь между употреблением алкоголя и риском рака поджелудочной железы. Чрезмерное употребление алкоголя, особенно при наличии мутации гена Ras, может привести к онкологии.

Читать полностью »

Новости
Мир

Депутат ВР Железняк: Зеленский вылетел в Вашингтон для ключевых переговоров с Трампом
Садоводство

Епифанова рассказала о налоговых льготах для пенсионеров с дачными участками
Дом

Отмойте одеяло вручную в ванной: топтание ногами помогает сохранить наполнитель
Питомцы

Стерилизация снижает у кошек желание убежать на улицу и предотвращает болезни
Спорт и фитнес

Как правильно приседать для укрепления ног и ягодиц — пошаговая инструкция
Наука и технологии

Регулярные физические нагрузки положительно влияют на учебные успехи школьников
Еда

Скрытый голод опасен гиповитаминозом и ускоренным старением — предупреждение врача
Наука и технологии

Ученые обнаружили следы древних растений, выживших после вулканического пепла в Забайкалье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru