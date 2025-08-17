Умеренность — мать здоровья: сколько арбуза можно есть без последствий

В летнюю жару многие готовы съесть целый арбуз в одиночку, считая его легким и безвредным лакомством. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное употребление этой ягоды может обернуться неприятными последствиями.

По словам диетологов, арбуз состоит не только из воды и витаминов, как принято думать, но и содержит фруктозу — натуральный сахар, который в больших количествах способен откладываться в печени в виде жира. Организм перерабатывает его иначе, чем глюкозу, и излишки могут замедлять обмен веществ, нарушать чувство насыщения и провоцировать набор веса.

Эксперты уточняют: для здорового взрослого безопасной дозой считаются несколько ломтиков — примерно 300-500 г. Но съеденный за день крупный плод весом 5-6 кг может привести к тяжести в желудке и сбою электролитного баланса из-за большого количества калия и жидкости. Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями почек, диабетом или вынужденные ограничивать объем потребляемой жидкости — им рекомендуется обсудить допустимую норму с врачом.

Та же мера касается и детей. Педиатры советуют ограничиваться одним-двумя кусочками за раз, так как переизбыток арбуза способен вызвать боли в животе или диарею — детская пищеварительная система плохо справляется с переработкой больших порций сырой клетчатки.

Специалисты рекомендуют употреблять арбуз как часть приема пищи или перекуса, а не натощак, и помнить, что он не заменяет воду как источник гидратации. Если большие порции вызывают дискомфорт, лучше есть небольшие кусочки несколько раз в день.

При умеренном потреблении арбуз остается ценным продуктом: один ломтик обеспечивает около четверти суточной нормы витамина C, укрепляющего иммунитет и улучшающего состояние кожи, а также содержит витамин А для здоровья зрения и защиты от инфекций. В нем присутствуют антиоксиданты, замедляющие старение, и цитруллин, способный расслаблять сосудистые стенки и благотворно влиять на давление.