Почему опытные дачники тайком поливают лук солью: эффект вас удивит

Выращивание лука на дачном участке для многих огородников является традиционным и привычным делом. Однако мало кто знает об одном секретном приеме ухода за этой культурой, который практикуют опытные дачники. Речь идёт о поливе лука солёной водой.

На первый взгляд, такой подход может показаться странным и даже вредным для растений. Ведь известно, что избыток соли негативно сказывается на росте и развитии большинства овощных культур. Тогда зачем же опытные огородники используют этот метод при выращивании лука?

Оказывается, соленый полив оказывает на лук самое благотворное влияние. Дело в том, что лук является одной из немногих овощных культур, которые очень хорошо реагируют на регулярное внесение соли в почву.

Во-первых, соль способствует более интенсивному утолщению луковиц, что напрямую влияет на их размер и вес. Чем больше луковица, тем выше её товарный вид и потребительские качества.

Во-вторых, соль помогает справиться с распространённой проблемой, с которой сталкиваются многие дачники - луковой мухой. Этот вредитель откладывает личинки в почву у основания растений, которые потом активно питаются луковицами. Соленый полив угнетает жизнедеятельность личинок, надежно защищая урожай.

В-третьих, соль препятствует возникновению и развитию целого ряда грибковых заболеваний лука, в том числе белой гнили, шейковой гнили и пероноспороза. Тем самым сохраняет здоровье растений на протяжении всего сезона.

Опытные огородники рекомендуют проводить первый соленый полив лука весной, сразу после схода снега, а затем повторять процедуру каждые 2-3 недели вплоть до уборки урожая. Концентрация соли в воде должна составлять порядка 1-2 столовых ложек на ведро воды.

Попробуйте применить этот нехитрый, но очень эффективный прием - и вы гарантированно получите отличный урожай крупных, вкусных и здоровых луковиц!

Фото: pikiwiki.org by udi Steinwell.