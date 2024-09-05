Как часто и в каком объеме поливать хризантемы осенью для их здоровья?

Идеальный полив хризантем в осенний период: секреты, которые стоит знать

Осень - время активной вегетации хризантем. В этот период им требуется особый режим полива, чтобы обеспечить растениям оптимальные условия для цветения и подготовки к зимовке.

Как же правильно поливать хризантемы осенью, чтобы они радовали пышным цветением и успешно перенесли холода? Разберемся в деталях!

Особенности полива хризантем осенью

Осенний период характеризуется сокращением солнечного дня и снижением испарения влаги с поверхности почвы. Однако потребность хризантем в воде остается достаточно высокой, ведь им предстоит бурный рост побегов и закладка цветочных почек.

Поэтому главная задача осеннего полива хризантем - поддержание оптимальной влажности грунта, чтобы растения могли беспрепятственно развиваться и готовиться к зимовке.

Частота и норма полива

В период активной вегетации, с сентября по ноябрь, хризантемы нуждаются в регулярном, обильном поливе. Частота полива - 2-3 раза в неделю.

Норму воды следует рассчитывать из расчета 5-7 литров на взрослое растение за один раз. Важно, чтобы почва успевала немного подсыхать между поливами, но не пересыхать.

Технология правильного поливаДля полива хризантем осенью лучше всего использовать отстоянную, комнатной температуры воду. Холодная вода может стать стрессом для растений.

Поливать хризантемы нужно аккуратно, не замачивая верхнюю часть растения. Струю направляйте на почву вокруг корневой шейки, равномерно увлажняя грунт.

После полива важно рыхлить почву, чтобы предотвратить образование корки и улучшить доступ воздуха к корням.

Признаки недостатка/избытка влаги

Следите за состоянием ваших хризантем, чтобы вовремя определить признаки недостатка или избытка влаги.

Пожелтение и увядание листьев сигнализируют о недостаточном поливе. А вот побурение и загнивание корней указывает на переувлажнение.

Придерживайтесь рекомендованных норм и регулярности полива, и ваши хризантемы порадуют пышным и продолжительным цветением в осенний период!