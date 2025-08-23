Как сохранить свой сад здоровым: 5 правил для удачного полива растений
Садоводы предупреждают: время полива растений имеет ключевое значение для их здоровья. Если увлажнять почву слишком поздно, вода испарится, так и не достигнув корней. С другой стороны, слишком ранний полив может привести к застою влаги, что чревато корневой гнилью и другими болезнями.
Специалисты подчеркивают: в полуденные часы лучше воздержаться от полива.
Почему не стоит поливать в пик солнца
Управляющий директор питомника Hopes Grove Nurseries Моррис Хэнкинсон пояснил, что с 10 утра до 16 часов влага испаряется особенно быстро. По его словам, в этот период полив становится пустой тратой времени и воды, а растения могут испытать стресс из-за резких перепадов температуры.
Однако эксперт отметил исключение: если растение заметно страдает от жары, а возможности полить утром или вечером нет, всё же стоит увлажнить почву у корней. В такой ситуации, добавил он, лучше дать влагу, чем потерять растение окончательно.
Когда лучше всего поливать
Основатель компании TreeMend Али Лиджи сообщил, что оптимальное время для полива сада — раннее утро, до 9 часов. Это позволяет земле впитать влагу до того, как солнце начнёт активно сушить почву.
По его словам, в прохладные сезоны можно ограничиться поливом и позже утром, так как риск испарения ниже.
Хэнкинсон добавил, что хороший вариант — вечерние часы, особенно летом. Влага за ночь успевает впитаться, помогая растениям восстановиться после жары. Но садовод предостерёг: если на участке есть проблема со слизнями, лучше поливать утром, чтобы не привлекать вредителей к влажной почве вечером.
Летние советы по поливу
Профессионалы выделяют несколько правил, которые помогут сохранить сад зелёным и здоровым:
- Включите полив в утреннюю рутину. Хэнкинсон советует вставать на 15 минут раньше, совмещая процесс с чашкой чая — так забота о саде станет привычкой.
- Не поливайте газон каждый день. Даже если трава начинает желтеть, она быстро восстановится после дождя. В засушливых районах лучше уделять воду растениям, а не lawn.
- Поливайте почву, а не листья. Эксперты напоминают: именно корни нуждаются во влаге. Глубокий полив эффективнее частого поверхностного. Кроме того, лишняя влага на листьях повышает риск заболеваний.
- Убирайте капли с растений. Лиджи отметил, что капли на листьях работают как крошечные линзы и могут вызвать ожоги.
- Используйте мульчу. Слой мульчи помогает удерживать влагу между поливами. Специалисты рекомендуют применять шланг для замачивания или специальные трубки, а саму мульчу обновлять регулярно.
