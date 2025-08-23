Как сохранить свой сад здоровым: 5 правил для удачного полива растений

Садоводы предупреждают: время полива растений имеет ключевое значение для их здоровья. Если увлажнять почву слишком поздно, вода испарится, так и не достигнув корней. С другой стороны, слишком ранний полив может привести к застою влаги, что чревато корневой гнилью и другими болезнями.

Специалисты подчеркивают: в полуденные часы лучше воздержаться от полива.

Почему не стоит поливать в пик солнца

Управляющий директор питомника Hopes Grove Nurseries Моррис Хэнкинсон пояснил, что с 10 утра до 16 часов влага испаряется особенно быстро. По его словам, в этот период полив становится пустой тратой времени и воды, а растения могут испытать стресс из-за резких перепадов температуры.

Однако эксперт отметил исключение: если растение заметно страдает от жары, а возможности полить утром или вечером нет, всё же стоит увлажнить почву у корней. В такой ситуации, добавил он, лучше дать влагу, чем потерять растение окончательно.

Когда лучше всего поливать

Основатель компании TreeMend Али Лиджи сообщил, что оптимальное время для полива сада — раннее утро, до 9 часов. Это позволяет земле впитать влагу до того, как солнце начнёт активно сушить почву.

По его словам, в прохладные сезоны можно ограничиться поливом и позже утром, так как риск испарения ниже.

Хэнкинсон добавил, что хороший вариант — вечерние часы, особенно летом. Влага за ночь успевает впитаться, помогая растениям восстановиться после жары. Но садовод предостерёг: если на участке есть проблема со слизнями, лучше поливать утром, чтобы не привлекать вредителей к влажной почве вечером.

Летние советы по поливу

Профессионалы выделяют несколько правил, которые помогут сохранить сад зелёным и здоровым: