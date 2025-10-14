Пока не ударили морозы: что нужно сделать с трубами на даче, чтобы не лопнули

Перед наступлением морозов владельцам дач и загородных домов, где зимой никто не живёт, важно подготовить инженерные системы к холодному сезону. Основная опасность — вода, оставшаяся в трубах. При замерзании она расширяется и способна разорвать трубы, фитинги и дорогостоящее оборудование. Весной такие последствия оборачиваются протечками, заменой узлов и затратным ремонтом.

Правильная консервация водопровода поможет избежать этих проблем и сэкономит время, силы и деньги.

Зачем нужна консервация системы водоснабжения

Даже небольшое количество воды в изгибах труб может превратиться в лёд и повредить соединения. Особенно уязвимы участки на чердаке, в подвале и возле фундамента — там температура опускается ниже нуля раньше всего.

Консервация — это последовательность мероприятий, направленных на удаление воды и отключение оборудования, чтобы система "перезимовала" без аварий.

Главная угроза для водопровода в морозы — вода, которая при замерзании превращается в лёд и разрушает трубы, фитинги и дорогостоящее оборудование.

Этап 1. Отключение электричества

Перед началом любых работ необходимо полностью обесточить систему.

Отключите от сети:

насосное оборудование;

водонагреватель;

элементы отопительной системы, если они также законсервируются.

Так вы исключите случайное включение техники во время осушения и обезопасите проводку.

Этап 2. Перекрытие воды

После обесточивания следует остановить подачу воды. Это можно сделать двумя способами:

перекрыть главный вентиль на вводе в дом; отключить питание скважинного насоса.

Далее можно переходить к сливу воды из системы.

Этап 3. Осушение водопровода (HowTo)

Откройте все краны и смесители - от кухни до уличных выводов. Это позволит воде уйти самотёком. Слейте воду из унитаза. Не забудьте удалить остатки влаги из бачка и чаши губкой. Проверьте душевые, ванны, мойки - они тоже должны быть открыты. Снимите шланги и насадки, если они есть, и дайте воде полностью стечь.

На этом этапе система станет почти сухой, но в некоторых местах останется небольшое количество влаги, которое может стать проблемой при замерзании.

Этап 4. Работа с водонагревателем

Прежде чем приступать к опорожнению водонагревателя, необходимо дать воде внутри полностью остыть.

После остывания:

Подключите шланг к сливному патрубку. Откройте кран, чтобы вода начала уходить. Для ускорения процесса обеспечьте приток воздуха, открыв предохранительный клапан или ближайший кран горячей воды.

Когда бойлер полностью опустошится, отсоедините шланг и оставьте его открытым на зиму.

Этап 5. Насосная станция и гидроаккумулятор

Алгоритм похож:

Сбросьте давление через ближайший вентиль. Открутите сливную пробку в нижней части насоса. Подождите, пока вода полностью выйдет. При необходимости продуйте систему воздухом.

Важно разобрать и опустошить все сифоны под раковинами и ванной — в них часто остаются "ловушки" воды.

Этап 6. Продувка системы сжатым воздухом

Даже после полного слива вода может остаться в горизонтальных участках и коленах труб. Чтобы удалить остатки, используйте компрессор:

Подключите его к одному из выводов системы. Установите давление не выше 3-4 атмосфер. Продувайте каждый участок поочерёдно, пока из кранов не пойдёт чистый воздух.

После этого все краны и вентили оставляют в открытом положении - так трубы не будут испытывать внутреннего давления при возможном изменении температуры.

Таблица "Что нужно сделать при консервации водопровода"