Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:24

Пока не ударили морозы: что нужно сделать с трубами на даче, чтобы не лопнули

Эксперты предупредили: вода в трубах зимой может разорвать систему и вызвать протечки

Перед наступлением морозов владельцам дач и загородных домов, где зимой никто не живёт, важно подготовить инженерные системы к холодному сезону. Основная опасность — вода, оставшаяся в трубах. При замерзании она расширяется и способна разорвать трубы, фитинги и дорогостоящее оборудование. Весной такие последствия оборачиваются протечками, заменой узлов и затратным ремонтом.

Правильная консервация водопровода поможет избежать этих проблем и сэкономит время, силы и деньги.

Зачем нужна консервация системы водоснабжения

Даже небольшое количество воды в изгибах труб может превратиться в лёд и повредить соединения. Особенно уязвимы участки на чердаке, в подвале и возле фундамента — там температура опускается ниже нуля раньше всего.

Консервация — это последовательность мероприятий, направленных на удаление воды и отключение оборудования, чтобы система "перезимовала" без аварий.

Главная угроза для водопровода в морозы — вода, которая при замерзании превращается в лёд и разрушает трубы, фитинги и дорогостоящее оборудование.

Этап 1. Отключение электричества

Перед началом любых работ необходимо полностью обесточить систему.
Отключите от сети:

  • насосное оборудование;

  • водонагреватель;

  • элементы отопительной системы, если они также законсервируются.

Так вы исключите случайное включение техники во время осушения и обезопасите проводку.

Этап 2. Перекрытие воды

После обесточивания следует остановить подачу воды. Это можно сделать двумя способами:

  1. перекрыть главный вентиль на вводе в дом;

  2. отключить питание скважинного насоса.

Далее можно переходить к сливу воды из системы.

Этап 3. Осушение водопровода (HowTo)

  1. Откройте все краны и смесители - от кухни до уличных выводов. Это позволит воде уйти самотёком.

  2. Слейте воду из унитаза. Не забудьте удалить остатки влаги из бачка и чаши губкой.

  3. Проверьте душевые, ванны, мойки - они тоже должны быть открыты.

  4. Снимите шланги и насадки, если они есть, и дайте воде полностью стечь.

На этом этапе система станет почти сухой, но в некоторых местах останется небольшое количество влаги, которое может стать проблемой при замерзании.

Этап 4. Работа с водонагревателем

Прежде чем приступать к опорожнению водонагревателя, необходимо дать воде внутри полностью остыть.

После остывания:

  1. Подключите шланг к сливному патрубку.

  2. Откройте кран, чтобы вода начала уходить.

  3. Для ускорения процесса обеспечьте приток воздуха, открыв предохранительный клапан или ближайший кран горячей воды.

Когда бойлер полностью опустошится, отсоедините шланг и оставьте его открытым на зиму.

Этап 5. Насосная станция и гидроаккумулятор

Алгоритм похож:

  1. Сбросьте давление через ближайший вентиль.

  2. Открутите сливную пробку в нижней части насоса.

  3. Подождите, пока вода полностью выйдет.

  4. При необходимости продуйте систему воздухом.

Важно разобрать и опустошить все сифоны под раковинами и ванной — в них часто остаются "ловушки" воды.

Этап 6. Продувка системы сжатым воздухом

Даже после полного слива вода может остаться в горизонтальных участках и коленах труб. Чтобы удалить остатки, используйте компрессор:

  1. Подключите его к одному из выводов системы.

  2. Установите давление не выше 3-4 атмосфер.

  3. Продувайте каждый участок поочерёдно, пока из кранов не пойдёт чистый воздух.

После этого все краны и вентили оставляют в открытом положении - так трубы не будут испытывать внутреннего давления при возможном изменении температуры.

Таблица "Что нужно сделать при консервации водопровода"

Этап Цель Инструменты
Обесточить оборудование Безопасность Отвёртка, тестер
Перекрыть подачу воды Изоляция системы Ключ, вентиль
Осушить трубы Удаление жидкости Ведро, губка
Слить воду из бойлера Защита нагревателя Шланг, ключ
Продувка компрессором Полное высушивание Компрессор, манометр
Проверка сифонов Исключение остатков воды Перчатки, тряпка

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить воду в бойлере.
    Последствие: замерзание и разрыв бака.
    Альтернатива: слить воду полностью и оставить кран открытым.

  • Ошибка: забыть о сифонах.
    Последствие: появление неприятного запаха весной и возможный разрыв труб.
    Альтернатива: разобрать и просушить каждый сифон.

  • Ошибка: продувать систему при высоком давлении.
    Последствие: повреждение соединений и фитингов.
    Альтернатива: не превышать 3-4 атмосферы и работать поэтапно.

Мифы и правда о консервации водопровода

Миф 1. Достаточно просто перекрыть воду.
Правда. Даже минимальное количество жидкости может разрушить трубы при замерзании.

Миф 2. Металлические трубы не боятся льда.
Правда. При расширении вода способна разорвать даже прочную сталь.

Миф 3. Зимой в подвале не бывает минусовой температуры.
Правда. В сильные морозы остывают даже утеплённые помещения, особенно при отключённом отоплении.

Полезные советы по уходу

  • После продувки осмотрите систему на герметичность и при необходимости подтяните соединения.

  • На время зимы можно закрыть все открытые участки труб изоляционным материалом - это снизит риск промерзания.

  • Весной, перед запуском системы, обязательно проверьте соединения и фильтры, чтобы исключить микротрещины.

Исторический контекст

Проблема замерзания водопроводов известна с момента появления централизованных систем водоснабжения. В старину в домах просто сливали воду вручную и оставляли кувшины возле печи. Сегодня технологии упростили задачу: появились компрессоры, теплоизоляция и современные материалы, позволяющие эффективно защищать трубы от холода.

Однако принципы остались прежними — вода и мороз несовместимы, и своевременная подготовка остаётся лучшей защитой инженерных систем.

