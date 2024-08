Ученые шокировали мир: под Марсом обнаружен скрытый океан, возможно, с жизнью

Американские геофизики из Калифорнийского университета обнаружили огромный подземный океан, скрывающийся на глубине под поверхностью Марса. Открытие было сделано благодаря данным сейсмических измерений, проведенных с помощью аппарата InSight Lander NASA, и опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По результатам исследования, выяснилось, что кора Марса состоит из фрагментов раздробленной магматической породы, содержащей достаточно воды, чтобы покрыть всю планету слоем толщиной 1,6 километра. Однако доступ к этому водному резервуару затруднен из-за его глубины, которая составляет от 11,5 до 20 километров.

Ученые также отметили, что обнаруженные воды могут теоретически быть пригодными для жизни. Несмотря на то, что поверхность Марса испещрена высохшими речными руслами, дельтами и озерными ложами, что свидетельствует о том, что планета когда-то обладала обильными водными ресурсами, около 3,5 миллиардов лет назад произошло резкое изменение климата, которое лишило Марс поверхностных вод.

До сих пор оставалось загадкой, куда исчезла марсианская вода, но новое открытие предполагает, что она была поглощена корой планеты, а не испарилась в космос.

Фото: commons. wikimedia.org/European Space Agency (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO license).