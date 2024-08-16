Невероятно, но факт: 4,4 миллиарда людей пьют загрязнённую воду каждый день

Science: 4,4 миллиарда человек не имеют постоянного доступа к чистой воде

Исследование, проведенное швейцарскими учеными и экспертами ООН и ВОЗ, показало, что более 4,4 миллиарда человек в 136 странах с низким и средним уровнем дохода не имеют постоянного доступа к чистой и безопасной для здоровья воде, что почти вдвое превышает предыдущие оценки 2020 года, сообщает Science.

Исследователи использовали данные из опросов и спутниковых наблюдений для создания глобальной карты, отражающей доступ к чистой питьевой воде, и выяснили, что основной проблемой является загрязнение воды отходами жизнедеятельности.

Выводы подчеркивают важность решения этой проблемы в рамках Целей устойчивого развития ООН, принятых в 2015 году, где чистая вода является одной из ключевых задач.

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