Современные колонки и бойлеры: как газ делает воду дешёвой и горячей
Газ по-прежнему остаётся самым доступным видом топлива, поэтому многие семьи выбирают газовые водонагреватели как надёжный источник горячей воды. Если ваш дом подключён к магистрали или квартира газифицирована, установка такого оборудования позволит отказаться от централизованного ГВС и быть независимым от отключений.
Как работает газовый водонагреватель
В основе устройства — горелка, где сжигается природный или сжиженный газ. Тепло передаётся воде, проходящей через теплообменник или находящейся в баке. Для полноценного горения необходим кислород: в колонках закрытого типа его подаёт вентилятор, в открытых — воздух поступает из помещения.
Обязательный элемент — дымоход, через который удаляются продукты сгорания. Кроме того, в комнате должна быть хорошая вытяжка и соблюдены все требования безопасности.
Виды газовых водонагревателей
- Проточные (газовые колонки). Нагревают воду мгновенно при её прохождении через теплообменник.
- Накопительные. Оснащены баком, где вода подогревается и хранится до использования.
По способу установки
- Проточные - только настенные, чаще всего размещаются на кухне.
- Накопительные - настенные (объём до 100 л) или напольные (150-300 л). Последние требуют отдельного помещения.
Сравнение: проточный и накопительный
|Параметр
|Проточный
|Накопительный
|Время нагрева
|Мгновенное
|От 30 минут до нескольких часов
|Размеры
|Компактный
|Крупный бак
|Расход газа
|Зависит от мощности
|Экономичнее при большом объёме
|Кол-во точек водоразбора
|Ограничено
|Можно подключить несколько
|Установка
|Настенная
|Настенная/напольная
Где востребован газовый водонагреватель
- В частных домах без горячего водоснабжения.
- В квартирах, где летом отключают ГВС.
- В домах, где электропроводка не рассчитана на мощные электрические бойлеры.
Современные модели
Новые поколения газовых нагревателей отличаются высоким КПД и многоуровневой системой защиты:
- электронный розжиг;
- автоматика контроля температуры;
- датчики давления воды и газа;
- многоступенчатая система безопасности.
Благодаря этому они экономичны и просты в управлении.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: установка без вытяжки.
→ Последствие: риск скопления угарного газа.
→ Альтернатива: обеспечить полноценный дымоход и вентиляцию.
-
Ошибка: покупка несертифицированной модели.
→ Последствие: сложности с подключением, опасность при эксплуатации.
→ Альтернатива: выбирать сертифицированные приборы с документами.
-
Ошибка: самостоятельный монтаж без допуска.
→ Последствие: штрафы, аварийные ситуации.
→ Альтернатива: установка только лицензированными специалистами.
А что если выбрать электрический бойлер?
Электрические накопительные водонагреватели проще в установке и не требуют дымохода, но расходуют больше электроэнергии. Газовые выигрывают в экономичности при длительном использовании и большом объёме потребления.
Советы шаг за шагом
- Рассчитайте потребность в горячей воде (для семьи из 3-4 человек оптимально 80-100 литров).
- Определите место установки: кухня или отдельная топочная.
- Проверьте наличие вытяжки и возможность вывода дымохода.
- Выберите тип: проточный (для малых объёмов) или накопительный (для больших).
- При покупке проверяйте комплектацию, сертификацию и номер в паспорте прибора.
- Доверьте монтаж лицензированным специалистам.
Плюсы и минусы газовых нагревателей
|Плюсы
|Минусы
|Дешевле в эксплуатации, чем электрические
|Требуется дымоход и вентиляция
|Быстрый нагрев воды
|Монтаж только лицензированными фирмами
|Модели на разные объёмы и нужды
|Более сложное обслуживание
|Возможность подачи на несколько точек
|Нужны разрешения и согласования
FAQ
Можно ли установить газовый водонагреватель в ванной?
Чаще всего устанавливают на кухне. В ванной — только при соблюдении норм и наличии вентиляции.
Сколько стоит газовый водонагреватель?
Проточные колонки стоят от 8 000 рублей, накопительные — от 20 000 и выше, в зависимости от объёма и бренда.
Нужны ли разрешения на установку?
Да, требуется согласование и подключение через газовую службу.
Газовый водонагреватель — надёжный и экономичный источник горячей воды, но его выбор и монтаж требуют внимательности: стоит покупать только сертифицированные модели и доверять установку профессионалам.
