Водопроводная вода плохо пахнет: что делать и как это исправить

Определите источник

Попытайтесь определить, исходит ли запах из кранов горячей и холодной воды или только из одного из них. Это может помочь сузить круг возможных причин.

Промойте систему

Запустите воду в течение нескольких минут, чтобы смыть застоявшуюся воду, которая может вызывать запах. Начните с крана с холодной водой, а затем сделайте то же самое с краном с горячей водой.

Очистите аэратор крана

Осадок или мусор в аэраторе крана иногда могут вызывать запахи. Открутите аэратор от крана и очистите его теплой водой и щеткой или зубной щеткой.﻿

Рассмотрите возможность использования фильтра для воды

Если запах сохраняется и не связан с водоснабжением, установка фильтра для воды может помочь улучшить вкус и запах водопроводной воды.

Существуют различные типы фильтров, поэтому выберите тот, который соответствует вашим потребностям.

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