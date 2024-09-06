Водопроводная вода плохо пахнет: что делать и как это исправить

Определите источник
Попытайтесь определить, исходит ли запах из кранов горячей и холодной воды или только из одного из них. Это может помочь сузить круг возможных причин.
Промойте систему
Запустите воду в течение нескольких минут, чтобы смыть застоявшуюся воду, которая может вызывать запах. Начните с крана с холодной водой, а затем сделайте то же самое с краном с горячей водой.
Очистите аэратор крана
Осадок или мусор в аэраторе крана иногда могут вызывать запахи. Открутите аэратор от крана и очистите его теплой водой и щеткой или зубной щеткой.
Рассмотрите возможность использования фильтра для воды
Если запах сохраняется и не связан с водоснабжением, установка фильтра для воды может помочь улучшить вкус и запах водопроводной воды.
Существуют различные типы фильтров, поэтому выберите тот, который соответствует вашим потребностям.
Фото: commons.wikimedia.org/JBJDus17 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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