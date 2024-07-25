Врач-диетолог из Стамбульского университета Атлас Эмель Алпхан в интервью изданию Sabah объяснила, что вода с лимоном не способствует жиросжиганию и снижению веса. Основное условие для потери веса — дефицит калорий, который можно достичь через физические упражнения и контроль за количеством потребляемой пищи.

Вода с лимоном не влияет на сжигание жира и не помогает контролировать аппетит или предотвратить переедание. Также никакой роли в похудении не играют другие детокс-напитки. Однако, такие напитки могут быть полезны для тех, кто пытается увеличить потребление воды, делая воду более привлекательной для питья.

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