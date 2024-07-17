В 2025 году компания "Холдинг Аква" начнет создание "эталонных скважин" для добычи и производства минеральной воды в Ставропольском крае, которые будут включены в туристические маршруты региона. Проект, разрабатываемый в сотрудничестве с Министерством экономического развития, предусматривает шестимесячный этап проектирования.

Туристы смогут посетить эти площадки и узнать о процессах добычи и распределения минеральной воды. Кавказский инвестиционный форум, где был представлен этот проект, проходит в Грозном и включает более 60 мероприятий, сообщает ТАСС.

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