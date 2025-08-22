Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в бассейне
Женщина в бассейне
© freepik.com by pressfoto is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:30

Невесомость против боли: почему бассейн работает лучше тренажёров

Cleveland Clinic: беременность и лишний вес повышают риск ишиаса

Представьте себе боль, которая словно электрический разряд проходит по спине и ноге. Это не самостоятельная болезнь, а сигнал организма: речь идёт об ишиасе — симптоме, который возникает при сдавливании седалищного нерва. Этот самый длинный нерв в человеческом теле начинается в пояснице и тянется до стоп, и именно он отвечает за координацию движений и чувствительность ног.

Что такое ишиас и почему он появляется

Ишиас часто проявляется односторонней болью, которая может отдавать в поясницу, ягодицу, бедро или стопу. Иногда ощущается покалывание, слабость, жжение или резкая простреливающая боль. Причины разнообразны: от межпозвоночной грыжи и стеноза позвоночного канала до переломов таза. У беременных женщин, особенно в третьем триместре, риск выше из-за увеличенной нагрузки на позвоночник. Лишний вес также может усугубить проблему.

Интересный факт: по данным Cleveland Clinic, около 40% людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с ишиасом. Несмотря на неприятные ощущения, в большинстве случаев боль проходит при правильной терапии без хирургического вмешательства.

Лечение и методы облегчения

На ранних стадиях врачи рекомендуют покой, применение тепла или холода, приём нестероидных противовоспалительных препаратов. В тяжёлых случаях используют стероидные уколы или таблетки, но они могут иметь побочные эффекты и не всегда дают долгосрочный результат.

Физиотерапия — один из наиболее эффективных способов восстановления. Она помогает укрепить мышцы спины и ног, уменьшить воспаление и улучшить подвижность. Harvard Medical School отмечает, что низкоударные упражнения, йога и растяжки снижают частоту и интенсивность болевых эпизодов.

Вода как лекарство

Одним из щадящих методов являются водные тренировки. Занятия в бассейне разгружают суставы и позвоночник, создавая ощущение невесомости. Это делает упражнения безопасными даже для тех, кто испытывает сильную боль при ходьбе на суше.

Примеры полезных упражнений:

  • Ходьба в воде — начинайте с уровня по пояс и постепенно переходите в более глубокую часть. Это укрепляет мышцы кора и улучшает осанку.
  • Плавание на боку — наиболее безопасный стиль при болях в пояснице, так как минимально нагружает спину.
  • Водная аэробика — простые движения руками и ногами с опорой на бортик бассейна улучшают гибкость и снижают дискомфорт.

Важно помнить: начинать тренировки стоит только после консультации с врачом. А лучше — под руководством физиотерапевта, который подберёт индивидуальную программу.

Почему упражнения действительно помогают

Физическая активность при ишиасе может показаться невозможной. Но именно движение возвращает подвижность и снижает риск рецидива. Исследование в журнале Physical Therapy (2019) показало: водные тренировки реже вызывают боли в спине по сравнению с аналогичными упражнениями на суше. Тёплая вода дополнительно расслабляет мышцы, что усиливает эффект.

Таким образом, вода становится своеобразной "мягкой аптекой", которая не только уменьшает симптомы ишиаса, но и помогает вернуться к активной жизни без лишних рисков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-гериатр Прощаев: тренировки помогают защитить мозг от возрастных заболеваний 21.08.2025 в 21:16

Гантели против воспаления: как мышцы лечат весь организм

Доктор Прощаев объяснил, как тренировки влияют на мозг: от выработки серотонина и контроля аппетита до защиты от воспалений и когнитивных нарушений.

Читать полностью » Врач-гериатр Прощаев рассказал, когда усталость после спорта сигнализирует о болезни вчера в 20:17

Красный флаг организма: симптом, который нельзя списывать на усталость после зала

Врач объяснил, почему после тренировок может появляться «зависание» в голове и как избежать перегрузки мозга, сохранив пользу от спорта.

Читать полностью » Тренер Реда Элмарди назвал эффективные упражнения для коротких недельных тренировок вчера в 19:50

Быстрая ходьба и 20 минут упражнений: рецепт здоровья без спортзала

Даже один день в неделю на спорт может заметно улучшить здоровье. Какие тренировки выбрать, чтобы этот час стал настоящей инвестицией в будущее?

Читать полностью » Как жара влияет на расход калорий при упражнениях: объяснение спортивного врача Денниса Кардоне вчера в 19:10

Калории плавятся, как лёд, а вместе с ними и ваше здоровье

Жара и тренировки: сжигаем ли мы больше калорий на солнце или это миф? Узнайте, как жара влияет на жиросжигание и чем опасны такие нагрузки.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм объяснил, какие упражнения укрепляют мышцы после артропластики колена вчера в 18:50

Одно неверное движение — и новое колено под угрозой: упражнения, которых стоит избегать

После замены коленного сустава спортзал не под запретом: правильные упражнения помогают восстановить подвижность и снизить боль быстрее, чем вы думаете.

Читать полностью » Причины метеоризма во время йоги назвала физиотерапевт Рэйчел Гелман вчера в 18:10

Тихий страх йогов: почему зал смеётся не там, где нужно

Почему во время йоги случаются "сюрпризы"? Разбираем 6 главных причин, добавляем советы экспертов и рассказываем, как избежать неловких моментов.

Читать полностью » Тренер Росс Оберлин назвал риски чрезмерно глубоких приседов и ошибки техники вчера в 17:50

Чем выше присед, тем сильнее работают мышцы: неожиданный факт

Как глубоко нужно приседать для силы и здоровья? Споры не утихают: параллель или «в пол». Разбираем исследования, факторы и советы тренеров.

Читать полностью » Эксперт Латреал Митчелл назвала безопасные упражнения для людей старше 50 лет вчера в 17:10

Мышцы тают быстрее, чем кажется: что происходит с телом после 50 лет

После 50 тело меняется, но это не приговор. Узнайте, какие упражнения помогают сохранить силу и подвижность, замедляя возрастные изменения.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Силовые тренировки уменьшают симптомы артрита у людей с ожирением — физиотерапевты
Садоводство

Как легко вырастить нескончаемый запас свежего орегано
Наука и технологии

Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики
Туризм

Эксперты назвали лучшие пляжные курорты Флориды для отдыха в 2024 году
Красота и здоровье

Смородина, облепиха и рыба: какие продукты поддерживают иммунитет в конце лета
Еда

Рецепт курицы в панировке из тапиоки: безглютеновый вариант с хрустящей корочкой
Авто и мото

Продажи китайских автомобилей в России упали на 18% в июле — "Автостат Инфо"
Садоводство

Удаляем коробочки, сохраняем листья: секреты ухода за лилиями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru