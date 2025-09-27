Коммуналка плывёт вверх: пензенские депутаты просят поднять лимит на рост водных тарифов

В пятницу, 26 сентября, на сессии гордумы Пензы депутаты обсудили вопрос коммунальных тарифов. По итогам голосования было принято решение обратиться к губернатору с инициативой — в 2026 году повысить плановый предельный индекс роста платы за услуги холодного водоснабжения.

Почему подняли вопрос

Согласно прогнозу социально-экономического развития России, в 2026 году предельная индексация оплаты коммунальных услуг для населения составляет 9,8%. Для Пензенской области заложен показатель чуть выше — +2,1%.

Однако в реальности этого недостаточно. По условиям концессионного соглашения с "Горводоканалом" и в связи с инвестиционной программой по реконструкции сетей, рост тарифа на питьевое водоснабжение и водоотведение с 1 июля ожидается на уровне не менее 16%.

Кто и как голосовал

По закону изменить предельный индекс может только высшее должностное лицо субъекта РФ. Поэтому депутаты решили обратиться к губернатору с просьбой поддержать повышение.

В ходе голосования:

6 депутатов воздержались ,

остальные высказались "за".

Что будет дальше

Председатель гордумы Денис Соболев отметил, что в следующем году депутаты планируют регулярно заслушивать отчёты городской администрации и представителей "Горводоканала" о том, как выполняются условия концессионного соглашения и куда идут средства.