Современный кран
Современный кран
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:05

Это не стимул, это штраф: как новый коэффициент заставит каждого установить счётчики воды

Коэффициент платы за воду без счетчика вырастет вдвое — Правительство

Рост коммунальной нагрузки для тех, кто до сих пор отказывается устанавливать счётчики воды, может оказаться заметнее, чем ожидалось: с нового года повышающий коэффициент вырастет вдвое. Об этом сообщает RZNonline. ru, ссылаясь на данные правительства России.

Как изменится плата за воду

Сейчас жильцы квартир и частных домов без индивидуальных приборов учёта оплачивают водоснабжение по нормативам, умноженным на коэффициент 1,5. Такой подход закон трактует как меру, стимулирующую граждан перейти на оплату по фактическому потреблению. Однако в ближайшем будущем принципиально меняется сам размер надбавки: с начала следующего года коэффициент удваивается.

Это означает, что плата для тех, кто по-прежнему живёт "по нормативам", станет сопоставимой с трёхкратной стоимостью потребления по счётчику. По замыслу властей, подобная мера должна подтолкнуть собственников к установке приборов учёта и повысить ответственность владельцев недвижимости за реальное расходование ресурсов. Для некоторых семей это решение может оказаться чувствительным, особенно если расходы на коммунальные услуги уже занимают значительную часть бюджета.

Почему коэффициент повышают именно сейчас

Правительство объясняет ужесточение правил стремлением к более справедливой системе начислений. Власти считают, что отсутствие счётчиков создаёт неопределённость в расчётах и фактически перекладывает часть нагрузки на тех, кто платит по фактическому потреблению. Поэтому увеличение коэффициента должно компенсировать этот разрыв и стимулировать переход на объективное измерение расхода воды.

При этом на фоне текущего отопительного сезона жители ряда домов продолжают жаловаться на холод в квартирах, несмотря на подключение тепла. В таких ситуациях правила остаются неизменными: если управляющая организация нарушает нормативы по температуре, жильцы вправе требовать перерасчёт. И это возможно даже при новом повышающем коэффициенте за воду — корректировка оплаты за некачественную услугу сохраняется.

Кому важно следить за изменениями

Эксперты отмечают, что рост коэффициента прежде всего затронет тех, кто долго откладывал установку счётчиков либо столкнулся с организационными сложностями при их монтаже. Владельцам жилья стоит оценить, насколько увеличатся платежи, и решить, целесообразно ли оставаться на нормативной схеме начислений.

Переход на измерение фактического расхода позволит избежать переплат, а в отдельных случаях даже снизит расходы семьи. Учитывая, что коэффициент будет действовать уже с начала следующего года, собственникам стоит заранее уточнить технические условия установки счётчиков и порядок регистрации приборов учёта.

