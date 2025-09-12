Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Счетчики воды: синий — холодная вода (слева), красный — горячая вода (справа)
Счетчики воды: синий — холодная вода (слева), красный — горячая вода (справа)
© commons.wikimedia. org by Man is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:11

Холодная вода станет горячей темой: где тарифы могут повысить выше федерального лимита

В Пензе тариф на холодную воду хотят поднять до 16% из-за износа сетей — обсуждение в гордуме

На заседании гордумы 11 сентября власти Пензы предложили повысить тариф на холодное водоснабжение в 2026 году сразу на 16%. Этот рост оказался выше планового уровня, установленного государством.

Почему подняли вопрос

  • Администрация объяснила необходимость увеличения тарифа потребностью в финансировании реконструкции сетей.

  • Замглавы администрации Ильдар Усманов подчеркнул:

    "Мероприятия по модернизации инфраструктуры запланированы на 2026 год. Их надо реализовать. На это нужны деньги".

  • Износ сетей холодного водоснабжения в Пензе достиг 80%, и без дополнительных средств программу ремонта придётся урезать.

Что говорит закон

  • В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год предельная индексация ЖКУ для граждан — 9,8%,

  • для Пензенской области с учётом поправок — +2,1%.

  • Превышение этих показателей возможно только с разрешения губернатора.

Альтернативные предложения

Некоторые депутаты предложили распределить индексацию постепенно, повышая тариф поэтапно в течение нескольких лет. Но администрация настаивает на единовременном росте именно в 2026 году.

Итог заседания

  • Решение об обращении к губернатору с просьбой утвердить повышение не было принято.

  • Большинство депутатов выступили против индексации в 16%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минцифры Татарстана: при отключении 4G доступ сохраняется к 10.09.2025 в 23:23

Вместо 4G — возвращение в прошлое: куда россиянам предложили переключиться при отключении интернета

Жителям северной части Казани посоветовали переключить сеть на 2G или 3G: так даже при отключениях сохраняется доступ к «белому списку» онлайн-сервисов.

Читать полностью » Карьерный эксперт Бухвалова назвала конец года лучшим временем для поиска работы 10.09.2025 в 22:47

Конец года — начало успеха: почему стоит искать работу именно сейчас

Карьерный эксперт объяснила, почему конец года — лучшее время для поиска работы: компании спешат закрыть вакансии, а конкуренция среди соискателей снижается.

Читать полностью » В Пензенской области за неделю предотвратили 4 727 звонков мошенников 10.09.2025 в 21:12

Мошенники меняют тактику, но телефоны умнее: как Пензенская область отбивается от киберпреступников

Билайн внедрил автоматическую защиту от телефонных мошенников: тысячи звонков блокируются каждую неделю, а абоненты даже не замечают попыток обмана.

Читать полностью » В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей 10.09.2025 в 20:28

Авто-призраки захватывают дворы: когда их всё-таки увезут на эвакуаторе

В Пензе напомнили, по каким признакам автомобиль признают брошенным. Без этого эвакуировать его нельзя, даже если он годами мешает убирать дорогу.

Читать полностью » В Пензенской области стали доступны ВКонтакте, Ozon и госуслуги при отключённом интернете 10.09.2025 в 19:16

Даже при отключённой связи онлайн остаётся доступным: какие сервисы работают всегда

В Пензенской области запущен «белый список» интернета: даже при отключении мобильной сети доступны госуслуги, соцсети, маркетплейсы и другие ключевые сервисы.

Читать полностью » Перебои с бензином зафиксированы более чем в 10 регионах России — НТС 10.09.2025 в 18:44

Локальная проблема обернулась катастрофой: почему топливо исчезает с заправок

Перебои с бензином распространились на десятки регионов: АЗС закрываются, цены бьют рекорды, а эксперты объясняют причины топливного кризиса.

Читать полностью » Африка идёт в Сибирь: Технопром укрепил научные связи 08.09.2025 в 13:48

Технопром-2025 стал для Новосибирска важной вехой в международных контактах.

Читать полностью » В Перми на улице Макаренко обнаружили люк с маркировкой 07.09.2025 в 16:21

Почему Пермь и Пенза постоянно путаются — и как не стать жертвой ошибки

Люк «Пенза водоканал» в Перми, концерт Mary Gu не в том городе и граффити с перепутанным приветствием — истории о том, как Пермь и Пенза снова спутали.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт React Physical Therapy Франко Калабрезе назвал последствия неправильной осанки
Еда

Турецкий метод приготовления маринованного перца за три дня сохраняет витамины
Туризм

Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений
Дом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома
Технологии

Российские учёные РАН разработали алгоритм для улучшения качества беспроводной связи
Красота и здоровье

Специалисты: специи в сочетании с зелёным чаем помогают снизить тревожность и улучшить сон
УрФО

В Свердловской области возбудили дело после жарки зефира на мемориале в Каменске-Уральском
Садоводство

Садоводы назвали оптимальные условия хранения семян помидоров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet