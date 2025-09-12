Холодная вода станет горячей темой: где тарифы могут повысить выше федерального лимита

На заседании гордумы 11 сентября власти Пензы предложили повысить тариф на холодное водоснабжение в 2026 году сразу на 16%. Этот рост оказался выше планового уровня, установленного государством.

Почему подняли вопрос

Администрация объяснила необходимость увеличения тарифа потребностью в финансировании реконструкции сетей .

Замглавы администрации Ильдар Усманов подчеркнул: "Мероприятия по модернизации инфраструктуры запланированы на 2026 год. Их надо реализовать. На это нужны деньги".

Износ сетей холодного водоснабжения в Пензе достиг 80%, и без дополнительных средств программу ремонта придётся урезать.

Что говорит закон

В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год предельная индексация ЖКУ для граждан — 9,8% ,

для Пензенской области с учётом поправок — +2,1% .

Превышение этих показателей возможно только с разрешения губернатора.

Альтернативные предложения

Некоторые депутаты предложили распределить индексацию постепенно, повышая тариф поэтапно в течение нескольких лет. Но администрация настаивает на единовременном росте именно в 2026 году.

Итог заседания