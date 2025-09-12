Холодная вода станет горячей темой: где тарифы могут повысить выше федерального лимита
На заседании гордумы 11 сентября власти Пензы предложили повысить тариф на холодное водоснабжение в 2026 году сразу на 16%. Этот рост оказался выше планового уровня, установленного государством.
Почему подняли вопрос
Администрация объяснила необходимость увеличения тарифа потребностью в финансировании реконструкции сетей.
Замглавы администрации Ильдар Усманов подчеркнул:
"Мероприятия по модернизации инфраструктуры запланированы на 2026 год. Их надо реализовать. На это нужны деньги".
Износ сетей холодного водоснабжения в Пензе достиг 80%, и без дополнительных средств программу ремонта придётся урезать.
Что говорит закон
В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год предельная индексация ЖКУ для граждан — 9,8%,
для Пензенской области с учётом поправок — +2,1%.
Превышение этих показателей возможно только с разрешения губернатора.
Альтернативные предложения
Некоторые депутаты предложили распределить индексацию постепенно, повышая тариф поэтапно в течение нескольких лет. Но администрация настаивает на единовременном росте именно в 2026 году.
Итог заседания
Решение об обращении к губернатору с просьбой утвердить повышение не было принято.
Большинство депутатов выступили против индексации в 16%.
