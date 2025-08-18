Засуха возвращается: Симферопольское водохранилище уже на половине

В курортный сезон в Крыму снова обостряется проблема с водой. По словам генерального директора ГУП "Вода Крыма" Максима Новика, на ситуацию напрямую влияет дефицит атмосферных осадков.

Откуда берут воду в Крыму

У региона два основных источника:

Водохранилища естественного стока — наполняются за счёт дождей и снега.

Наливные водохранилища — в частности на Керченском полуострове, куда вода поступает по Северо-Крымскому каналу.

Дополняют систему артезианские скважины, пробуренные в период засухи 2019-2021 годов.

Где сложнее всего

В населённых пунктах, зависящих от осадков, ситуация хуже, чем в прошлом году. Так, Симферопольское водохранилище заполнено лишь на 55%.

Однако часть дефицита компенсируют артезианские скважины: сейчас именно они дают больше половины воды для Симферополя.

Где стабильнее

Керчь, Феодосия и Судак уверенно обеспечиваются водой из наливных водохранилищ. В степной части Крыма местные скважины тоже справляются, но равномерность подачи зависит от погоды и роста потребления воды на полив.

Несмотря на дефицит осадков, эксперты называют ситуацию в целом стабильной. Но неравномерное распределение ресурсов напоминает: вода в Крыму — ресурс, за которым нужно следить особенно внимательно.