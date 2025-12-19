Подача воды в Донецк зависит от контроля за Славянском: Путин обозначил условие восстановления системы

Президент России Владимир Путин обозначил условия, при которых может быть окончательно решён вопрос с водоснабжением Донецка. По его словам, устойчивая подача воды станет возможной после установления контроля Вооружённых сил РФ над территорией за Славянском.

Такое заявление глава государства сделал в ходе Прямой линии, отвечая на вопрос о причинах сохраняющихся перебоев с водоснабжением в городе. Проблема носит системный характер и напрямую связана с ситуацией на прилегающих территориях, от которых зависит функционирование водной инфраструктуры.