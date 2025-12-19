Надёжность выросла, система всё равно на грани: аварийность на сетях ДНР сократили более чем вдвое

В пресс-службе предприятия "Вода Донбасса" сообщили, что число аварийных ситуаций на сетях водоснабжения ДНР "на остатке" сократили более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В компании подчеркнули, что это повысило надёжность работы всей системы водоснабжения.

По данным предприятия, по итогам 11 месяцев 2025 года на остатке оставалось 880 неликвидированных прорывов. При этом на 1 декабря 2025 года показатель составлял 349. Эти цифры в компании приводят как подтверждение того, что объёмы устранения аварий увеличились.

Кто участвует в работах на сетях

Как уточнили в "Воде Донбасса", к восстановительным работам привлечены не только собственные специалисты предприятия, но и представители регионов-шефов. В перечне названы Москва, Нижний Новгород, Московская область, Кузбасс и другие субъекты, которые участвуют в ремонтах и ликвидации прорывов.

В компании отметили, что такое привлечение дополнительных сил помогает ускорять устранение аварий на сетях. В результате, по их оценке, растёт устойчивость системы и снижается количество проблемных участков, остающихся "на остатке".

Контекст обсуждения на прямой линии

Тема водоснабжения Донбасса прозвучала и во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопрос о путях решения проблемы задал военный корреспондент Евгений Поддубный. Глава государства заявил, что кардинально восстановить прежнюю схему снабжения, нарушенную Киевом, возможно после освобождения территории региона.