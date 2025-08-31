Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крымский мост
© rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Олег Белов Опубликована вчера в 23:36

Крымский отдых обернулся тазиками и канистрами — вода стала роскошью

В Крыму туристы жалуются на отсутствие воды в комплексе

Сотни отдыхающих в оздоровительном комплексе "Судак" в Крыму столкнулись с неожиданной проблемой: целую неделю у них не было воды. Об этом пишет портал TourDom.

Как это произошло
20 августа в селе Насыпное произошла авария на магистральном водоводе. Сначала туристам пообещали устранить неполадки за сутки, но сроки постоянно сдвигались. В итоге отдыхающие остались без воды на семь дней. Новый прогнозируемый срок окончания работ — 28 августа.

Импровизированный быт
Без воды туристы оказались в буквальном смысле без элементарных удобств — невозможно даже смыть в туалете. Чтобы принять душ, люди вынуждены ходить в частные гостевые дома, где есть собственные скважины. Но там услуга платная.

Для того чтобы воспользоваться туалетом, многие идут в ближайшие кафе. Администрация же комплекса "Судак" продолжает заселять новых гостей, не предупреждая их о проблеме.

Воду подвозят цистернами
Представители комплекса заявили, что регулярно организуют подвоз воды к корпусам. Но на деле отдыхающим приходится носить её в тазиках и канистрах от цистерн до своих номеров.

