© Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:25

Неожиданный ключ к здоровью: что добавить в рацион, чтобы избежать ожирения и диабета — секрет врачей

Ливерпульские специалисты рекомендуют 3,7 литра воды в день для снижения кортизола

Совет врачей "пить больше воды" обычно воспринимается как рекомендация для контроля аппетита и поддержания энергии. Однако новое исследование специалистов Ливерпульского университета имени Джона Мурса показало: вода напрямую влияет на уровень стресса и играет ключевую роль в работе гормональной системы.

Вода и гормон стресса

Учёные наблюдали за 100 здоровыми добровольцами 18-35 лет и выбрали для анализа данные 32 участников. Оказалось, что люди, которые выпивали меньше жидкости (около 1,3 литра в день), гораздо сильнее реагировали на стрессовые ситуации. Их уровень кортизола — основного гормона стресса — оказался значительно выше, чем у тех, кто потреблял примерно 4,4 литра воды в день.

После недели наблюдений участники с низким водным балансом демонстрировали признаки обезвоживания — тёмный цвет мочи и повышение кортизола в слюне на 55%.

Почему это важно

Кортизол помогает организму мобилизоваться в стрессовых ситуациях, но его хроническое повышение опасно. Длительно высокий уровень этого гормона связан с развитием ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже депрессии.

Фактически недостаток воды заставляет систему реагирования на стресс работать "на износ", что постепенно подрывает здоровье.

Рекомендации специалистов

Авторы исследования советуют взрослым ориентироваться на ежедневное потребление около 3,7 литра жидкости. В приоритете должна быть простая негазированная вода. Такой подход помогает не только сохранить бодрость и нормальное самочувствие, но и снизить риск долгосрочных негативных последствий хронического стресса.

Вывод

Поддержание водного баланса — это не просто привычка для стройности и свежего вида. Это один из самых простых и доступных способов защитить организм от разрушительного действия стресса и сохранить здоровье на годы вперёд.

Интересные факты

  1. Даже лёгкое обезвоживание (потеря всего 1-2% жидкости) снижает концентрацию внимания и ухудшает память.

  2. Хроническая нехватка воды может замедлить метаболизм почти на 3%.

  3. Исследования показывают: люди, которые начинают утро со стакана воды, в среднем потребляют меньше калорий в течение дня.

