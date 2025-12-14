Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина после звонка мошенников
Мужчина после звонка мошенников
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:08

Предложение проверить воду оборачивается финансовым ударом: в зоне риска тысячи россиян

Мошенники используют проверку качества воды для кражи денег — МВД

Мошеннические схемы всё чаще маскируются под бытовые услуги, не вызывающие настороженности. Очередной пример — звонки с предложением проверить качество воды, которые внешне выглядят как стандартная процедура коммунального контроля. Об этом, в частности, сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, зафиксировавшее новую схему обмана граждан.

Как работает схема с "проверкой воды"

По данным правоохранительных органов, злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками "Водоканала". В разговоре они предлагают заменить счетчик или провести лабораторную проверку качества воды, ссылаясь на якобы обязательные требования или профилактические мероприятия. Формально предложение выглядит правдоподобно и не выходит за рамки привычных коммунальных услуг.

Далее собеседнику предлагают подтвердить запись на проверку или замену оборудования. Для этого мошенники просят назвать код, который приходит в СМС. Этот момент становится ключевым — передача кода позволяет преступникам получить доступ к цифровым сервисам жертвы и запустить следующую фазу обмана.

Цепочка давления и выманивание денег

После передачи кода человеку сообщают о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуги". Почти сразу следует новый звонок — уже от имени банка или службы безопасности финансовой организации. Разговор ведётся в уверенном, настойчивом тоне, создаётся ощущение срочности и угрозы потери средств.

"Мошенники звонят от имени "Водоканала", предлагают заменить счетчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на "безопасный" счет — на самом деле счет преступников", — указано в сообщении.

Рекомендации МВД для защиты от обмана

В ведомстве подчёркивают, что любые звонки от коммунальных служб требуют проверки. Если разговор ведётся от имени "Водоканала", гражданам советуют самостоятельно перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте организации или в квитанции. Это позволяет быстро выяснить, имеет ли обращение реальное основание.

"Не переводите деньги на "проверочные" или "резервные" счета и не выполняйте инструкции от незнакомцев", — добавили в ведомстве.

Аналогичный принцип рекомендуется применять и при звонках якобы от банков. В таких случаях необходимо немедленно связаться с финансовой организацией по номеру, размещённому на банковской карте или в официальном мобильном приложении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рыбные нарезки становятся опасны через три дня хранения — гастроэнтеролог Кашух вчера в 18:29
Три дня — и всё кончено: привычные деликатесы становятся опасными

Врачи объяснили, какие продукты нельзя покупать заранее к празднику — они портятся быстрее, чем кажется, и могут испортить не только настроение, но и здоровье.

Читать полностью » Жители Пензы сообщили о новых отключениях света — Столица 58 вчера в 18:14
Город без ламп и иллюзий: как Пенза проверяет терпение на прочность

Несмотря на официальные заявления о полном восстановлении света, жители Пензы продолжают сообщать о масштабных отключениях в разных районах города.

Читать полностью » Маневровая авария на Куйбышевской дороге задержала поезда — пресс-служба РЖД вчера в 18:01
Москва подождёт: авария на путях сорвала график сразу нескольких поездов

Маневровая авария на станции Чаис привела к задержкам поездов в сторону Москвы, а сход цистерн в другом регионе обошёлся без последствий.

Читать полностью » Совет Федерации утвердил закон об освобождении мигрантов от экзамена — юристы вчера в 17:44
Русский язык сдали на милость мигрантов: что теперь будет с нашей медициной

В России изменили правила для мигрантов в госпрограммах, но языковые послабления вызвали общественный резонанс и поставили под вопрос качество медпомощи.

Читать полностью » Экстрасенсы начали предлагать чистку вторичного жилья от духов на фоне вчера в 14:19
После схемы Долиной появилась услуга чистки от духов: экстрасенсы взялись за квартиры с бывшими жильцами

Псевдоэкстрасенсы начали зарабатывать на страхах покупателей вторичного жилья, предлагая «чистки» квартир от духов — SHOT ПРОВЕРКА показала, как работает схема.

Читать полностью » Зимние каникулы для школьников России будут длиться две недели — с 31 декабря по 11 января вчера в 11:49
График школьных каникул на 2025–2026 год: когда начнётся зимний отдых и сколько продлится

Минпросвещения рекомендовало даты школьных каникул на 2025-2026 годы. Зимний отдых продлится с 31 декабря по 11 января.

Читать полностью » Резкие перепады температуры зимой могут повредить электронные устройства — ТАСС вчера в 11:49
Резкие перепады температуры — новый враг электроники: как избежать поломок зимой

Эксперт объяснил, почему мороз и резкий прогрев опасны для смартфонов и ноутбуков и какие ошибки зимой могут привести к поломке техники.

Читать полностью » В Госдуме обсудят ужесточение мер для лиц, находящихся за границей и избегающих наказания — Вячеслав Володин вчера в 11:49
Госдума подготовила законопроект: как ужесточение мер коснется тех, кто скрывается за рубежом

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и нарушителей законодательства.

Читать полностью »

Новости
Наука
Неандертальцы разжигали огонь 400 тыс. лет назад — Роб Дэвис
Спорт и фитнес
Ученые отметили рост интереса к тренировкам на свежем воздухе — фитнес-эксперты
Спорт и фитнес
Мухаммед ибн Салман готовит предложение о покупке "Барселоны" за 10 млрд евро — El Chiringuito
Красота и здоровье
Алкоголь на морозе нарушает терморегуляцию — нарколог Андрей Тюрин
Авто и мото
AGM‑аккумуляторы держат высокие токи лучше обычных — автоэксперт
Авто и мото
Российский авторынок может сохранить стагнацию в 2026 году — Ян Хайцеэр
Красота и здоровье
Ремиссия преддиабета снижает риск смерти от болезней сердца на 58% — The Lancet Diabetes & Endocrinology
Красота и здоровье
Хронический стресс ослабляет иммунитет без явных симптомов — Science Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet