Предложение проверить воду оборачивается финансовым ударом: в зоне риска тысячи россиян

Мошеннические схемы всё чаще маскируются под бытовые услуги, не вызывающие настороженности. Очередной пример — звонки с предложением проверить качество воды, которые внешне выглядят как стандартная процедура коммунального контроля. Об этом, в частности, сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, зафиксировавшее новую схему обмана граждан.

Как работает схема с "проверкой воды"

По данным правоохранительных органов, злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками "Водоканала". В разговоре они предлагают заменить счетчик или провести лабораторную проверку качества воды, ссылаясь на якобы обязательные требования или профилактические мероприятия. Формально предложение выглядит правдоподобно и не выходит за рамки привычных коммунальных услуг.

Далее собеседнику предлагают подтвердить запись на проверку или замену оборудования. Для этого мошенники просят назвать код, который приходит в СМС. Этот момент становится ключевым — передача кода позволяет преступникам получить доступ к цифровым сервисам жертвы и запустить следующую фазу обмана.

Цепочка давления и выманивание денег

После передачи кода человеку сообщают о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуги". Почти сразу следует новый звонок — уже от имени банка или службы безопасности финансовой организации. Разговор ведётся в уверенном, настойчивом тоне, создаётся ощущение срочности и угрозы потери средств.

"Мошенники звонят от имени "Водоканала", предлагают заменить счетчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на "безопасный" счет — на самом деле счет преступников", — указано в сообщении.

Рекомендации МВД для защиты от обмана

В ведомстве подчёркивают, что любые звонки от коммунальных служб требуют проверки. Если разговор ведётся от имени "Водоканала", гражданам советуют самостоятельно перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте организации или в квитанции. Это позволяет быстро выяснить, имеет ли обращение реальное основание.

"Не переводите деньги на "проверочные" или "резервные" счета и не выполняйте инструкции от незнакомцев", — добавили в ведомстве.

Аналогичный принцип рекомендуется применять и при звонках якобы от банков. В таких случаях необходимо немедленно связаться с финансовой организацией по номеру, размещённому на банковской карте или в официальном мобильном приложении.