Купальный сезон без привычных потерь: на воде в Крыму произошёл важный перелом

Купальный сезон в Крыму традиционно считается одним из самых напряжённых периодов для экстренных служб, однако итоги 2025 года показали заметный сдвиг в сторону большей безопасности. Число трагедий на воде на полуострове удалось существенно сократить, что стало результатом системной и заранее выстроенной работы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Итоги года: меньше происшествий и жертв

По данным спасательного ведомства, в 2025 году количество погибших на водных объектах в Крыму снизилось на 20% по сравнению с предыдущим годом. В МЧС подчёркивают, что ключевую роль сыграл комплекс профилактических мер, направленных не только на реагирование, но и на предупреждение опасных ситуаций.

"Все эти мероприятия снизили количество правонарушений, а самое главное — позволили сократить число погибших на 20%", — отметили в крымском главке МЧС.

Подготовка пляжей и работа спасателей

Особое внимание было уделено подготовке к курортному сезону. К его началу на полуострове были оборудованы 352 пляжа, где официально разрешено купание. На этих территориях безопасность отдыхающих обеспечивали более 1000 профессиональных матросов-спасателей, прошедших специальную подготовку.

Наличие организованных постов и постоянное дежурство специалистов позволяли оперативно реагировать на нештатные ситуации и оказывать помощь людям, оказавшимся в опасности.

Контроль акваторий и профилактика

Профилактическая работа велась не только на берегу, но и непосредственно на воде. Инспекторы ГИМС за год провели свыше 1600 патрулирований акваторий. Кроме того, значительный акцент был сделан на разъяснительную работу с населением и туристами.

За сезон специалисты организовали более 158 тысяч бесед и инструктажей, напоминая о правилах поведения на воде, рисках купания в необорудованных местах и необходимости соблюдать элементарные меры безопасности.

Ставка на предупреждение

В МЧС подчёркивают, что именно сочетание контроля, присутствия спасателей и постоянной профилактики позволило добиться ощутимого результата. Ведомство намерено и дальше развивать эту систему, чтобы сохранить положительную динамику и снизить риски в последующие годы.