Ключ к инопланетной жизни оказался под ногами: что ищут учёные в обломках астероидов

Кажется невероятным, но происхождение огромных земных океанов до сих пор остаётся одной из величайших загадок для науки. Откуда на нашей планете взялось столько воды? Одна из главных гипотез гласит, что её источником могли стать астероиды, бомбардировавшие молодую Землю. Новое исследование образцов с астероида Рюгу, доставленных миссией "Хаябуса-2", предоставляет убедительные доказательства в пользу этой теории и рисует иную картину прошлого этого небесного тела.

Неожиданные находки в крошечных образцах

Японский зонд "Хаябуса-2" проделал огромный путь, чтобы доставить на Землю всего 5.4 грамма грунта с астероида Рюгу. Но именно в этом микроскопическом количестве материала учёные обнаружили нечто поразительное. Первоначальные снимки поверхности астероида показывали сухой и пыльный мир, однако детальный анализ в лабораториях раскрыл другую историю.

Оказалось, что породы Рюгу пронизаны сетью микроскопических трещин. Исследователи пришли к выводу, что когда-то по этим каналам текла жидкая вода. Это открытие кардинально меняет представление о данном астероиде и его собратьях по классу.

Загадка возраста, который старше Солнечной системы

Используя передовой метод радиоизотопного датирования, команда под руководством Цуёси Иидзуки из Токийского университета попыталась определить возраст Рюгу. В основе метода лежит медленный распад изотопа лютеция-176 в гафний-176. Результат оказался шокирующим: цифры указывали на 4.8 миллиарда лет, что делало астероид старше самой Солнечной системы.

"Такой результат сразу указал на то, что в истории образцов было некое событие, которое сбило изотопные часы", — пояснил руководитель исследования Цуёси Иидзука.

Учёные поняли, что столкнулись не с ошибкой, а с ключом к разгадке. Столь аномальные показатели могли возникнуть только в том случае, если часть лютеция-176 была вымыта из породы мощным потоком жидкости.

Тайна родительского тела астероида

Сегодняшний Рюгу — это всего лишь груда обломков, но когда-то он был частью гораздо более крупного небесного тела. Считается, что этот прародитель сформировался в холодных внешних регионах Солнечной системы и был богат водяным льдом. Спустя миллиард лет после своего образования это тело пережило катастрофическое событие — вероятно, столкновение с другим объектом.

Этот катаклизм не только расколол его на части, но и generated достаточно тепла, чтобы растопить лёд в его недрах. Образовавшиеся потоки жидкой воды начали циркулировать по трещинам в породе, изменяя её химический состав и вымывая радиоактивные изотопы, что и объясняет аномалии в датировке.

Переоценка водных запасов астероидов

Расчёты, проведённые командой Иидзуки, привели к сенсационному выводу. Оказалось, что от 20% до 30% массы родительского тела Рюгу могла составлять вода. Это колоссальный показатель, значительно превышающий предыдущие оценки.

Раньше учёные полагали, что астероиды доставляли воду на Землю в основном в виде гидратированных минералов, где молекулы воды прочно встроены в кристаллическую решётку. Новые данные говорят о том, что её основным источником мог быть обычный лёд, содержание воды в котором значительно выше.

Как выбрать метеорит для исследования

Ориентируйтесь на тип. Для поисков следов воды наиболее интересны углеродистые хондриты (тип C), к которым относится и Рюгу. Обращайте внимание на сохранность. Образцы, упавшие недавно и быстро найденные, менее подвержены земному загрязнению. Изучайте историю находки. Данные о траектории падения, полученные с помощью камер наблюдения, помогают проследить происхождение метеорита.

Частые вопросы

Почему вода на астероиде не испарилась в космосе?

Вода существовала в жидком состоянии глубоко внутри крупного родительского тела, где была защищена толщей породы от испарения в вакууме.

Как доставленные образцы защищают от загрязнения?

Их изучают в специальных чистых лабораториях в герметичных боксах, заполненных инертным азотом, чтобы исключить контакт с земной атмосферой и водой.

Что важнее для доставки грунта — зонд или ровер?

Для забора образцов с астероида оптимален зонд like "Хаябуса-2", способный совершить кратковременную посадку. Роверы же незаменимы для длительного изучения планет, like Марса.

Исторический контекст миссий

Стремление понять наше космическое происхождение подтолкнуло человечество к запуску сложнейших миссий. "Хаябуса-2" — прямой наследник первого японского зонда "Хаябуса", который в 2010 году впервые доставил на Землю материалы с астероида Итокава. Успех этих миссий открыл новую эру в планетологии, переведя её из области дистанционных наблюдений в область прямого эксперимента.

А что если…

А что если подобные "водоносные" астероиды были не просто случайными гостями, а системными поставщиками не только воды, но и сложной органики? Это могло бы означать, что ключевые ингредиенты для возникновения жизни были занесены извне, и этот процесс был распространён во Вселенной.

Три факта, которые заставляют задуматься: во-первых, в образцах Рюгу нашли аминокислоты — строительные блоки белков. Во-вторых, его родительское тело сформировалось далеко за пределами орбиты Юпитера. В-третьих, подобные астероиды могли быть своего рода космическими "семенами", разносящими необходимые для жизни компоненты по всей планетной системе.