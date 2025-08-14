Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака
Собака
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:40

Секрет идеального пловца: какие собаки обожают воду больше людей

Породы собак, которые любят плавание: ньюфаундленд, лабрадор и другие

Открыли купальный сезон? Ваш питомец наверняка уже готов нырнуть с вами! Но знаете ли вы, что не все породы одинаково хорошо чувствуют себя в воде? Некоторым лучше оставаться на берегу, но есть и настоящие водные фанаты.

Ньюфаундленд — король водоёмов. Эти гиганты обожают воду. Нырять, плавать, бултыхаться — для них это не просто развлечение, а страсть. Соревноваться с ними в заплыве — бесполезно!

Пудель: элегантность не помеха. Кудрявые красавцы забывают про укладку, едва завидев воду. Они с радостью ныряют, плавают и даже выполняют трюки — идеальные компаньоны для водных игр.

Колли — дружелюбные пловцы. Эти обаятельные собаки не только умны, но и отлично держатся на воде. Им нравится плескаться и резвиться у берега.

Лабрадор — водный энтузиаст. Без воды лабрадор — не лабрадор. Предложите ему заплыв — и он уже мчится к воде! Эти собаки обожают игры в водоёмах.

Американский водяной спаниель — прирождённый пловец. Само название говорит за себя. Эти псы готовы проводить в воде часы, придумывая новые забавы.

Конечно, это не все породы-любители воды. Многие собаки инстинктивно умеют плавать и с радостью составят вам компанию у реки или озера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агрессия у кошек — симптомы и способы коррекции сегодня в 14:55

От поглаживаний до царапин: почему кошки меняют поведение за секунду

Ваша кошка внезапно кусается и царапается? Разбираем 7 причин агрессии — от боли до стресса. Как помочь питомцу и сохранить мир в доме?

Читать полностью » Кошки и собаки помогают замедлить развитие деменции сегодня в 9:11

Держитесь за память: этот пушистый друг — секретное оружие против деменции

Ученые выяснили, что кошки и собаки способны замедлить развитие деменции у пожилых людей. Как это работает?

Читать полностью » Басенджи и сиба-ину и другие породы собак проявляют типичные для кошек повадки сегодня в 8:07

Мурлыкающие псы: 5 пород собак, которые больше похожи на кошек, чем вы думаете

Удивительно, но некоторые собаки переняли кошачьи привычки! Узнайте о 5 породах, чье поведение напоминает кошачье: от умывания до любви к высоте.

Читать полностью » Сон собаки рядом с человеком свидетельствует о полном доверии сегодня в 7:02

Собака всё чувствует: 7 трогательных знаков собачьей любви, которые невозможно подделать

Собака проявляет любовь по-особенному! Узнайте о 7 способах, которыми ваш питомец выражает привязанность: от взгляда до "подарков".

Читать полностью » Что не любят кошки: привычки хозяев, которые портят жизнь питомцу сегодня в 6:12

Дом, полный ловушек: вот что каждый день сводит кошек с ума и лишает сна

Узнайте, что вызывает стресс у кошек. Запахи, звуки, действия хозяев — всё это влияет на их комфорт. Обеспечьте питомцу спокойную жизнь.

Читать полностью » Ветеринар сообщил, что резкое пробуждение кота вызывает стресс и агрессию сегодня в 5:13

Хотите, чтобы кот был ласковым? Не делайте этой ошибки во время его сна

Узнайте, почему нельзя будить кошку! Прерывание сна чревато стрессом, проблемами с иммунитетом и пищеварением.

Читать полностью » Почему кошка будит хозяина и как с этим справиться сегодня в 4:01

Ночной галоп кота по квартире разрушает ваш сон и здоровье — вот как остановить

Узнайте о 7 распространенных причинах, по которым кошка будит вас по ночам, от голода и инстинктов до проблем со здоровьем. Эффективные советы помогут восстановить сон.

Читать полностью » Кардиолог: кашель и одышка могут указывать на сердечную недостаточность у собак сегодня в 3:19

Вялость и отказ от еды у собаки могут скрывать смертельную опасность

Болезни сердца у собак коварны: их симптомы можно принять за усталость или кашель. Почему важно распознать их вовремя — советы ветеринара.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России начали продавать Nissan Kicks 2025 года с ценой от 1,695 млн рублей
Садоводство

Зола помогает продлить плодоношение огурцов в холодное время — агрономы
Садоводство

Флоксы: 10 правил ухода для обильного цветения — советы агрономов
Питомцы

Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна
Наука и технологии

ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения
Питомцы

Собаки испытывают стресс при разлуке с хозяином — исследование
Красота и здоровье

Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru