Секрет идеального пловца: какие собаки обожают воду больше людей

Открыли купальный сезон? Ваш питомец наверняка уже готов нырнуть с вами! Но знаете ли вы, что не все породы одинаково хорошо чувствуют себя в воде? Некоторым лучше оставаться на берегу, но есть и настоящие водные фанаты.

Ньюфаундленд — король водоёмов. Эти гиганты обожают воду. Нырять, плавать, бултыхаться — для них это не просто развлечение, а страсть. Соревноваться с ними в заплыве — бесполезно!

Пудель: элегантность не помеха. Кудрявые красавцы забывают про укладку, едва завидев воду. Они с радостью ныряют, плавают и даже выполняют трюки — идеальные компаньоны для водных игр.

Колли — дружелюбные пловцы. Эти обаятельные собаки не только умны, но и отлично держатся на воде. Им нравится плескаться и резвиться у берега.

Лабрадор — водный энтузиаст. Без воды лабрадор — не лабрадор. Предложите ему заплыв — и он уже мчится к воде! Эти собаки обожают игры в водоёмах.

Американский водяной спаниель — прирождённый пловец. Само название говорит за себя. Эти псы готовы проводить в воде часы, придумывая новые забавы.

Конечно, это не все породы-любители воды. Многие собаки инстинктивно умеют плавать и с радостью составят вам компанию у реки или озера.