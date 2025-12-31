Инфраструктура держится, но на грани: водные сети Крыма выдают возраст

Изношенность водопроводных сетей остаётся одной из самых уязвимых точек коммунальной инфраструктуры Крыма, несмотря на реализуемые программы модернизации. Проблема накапливалась десятилетиями и до сих пор напрямую влияет на стабильность водоснабжения в городах и курортных зонах. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" рассказал генеральный директор компании "Вода Крыма" Максим Новик.

По его словам, ситуация носит системный характер и за последние годы принципиально не изменилась. Даже при регулярных ремонтных работах общий уровень износа сетей остаётся критически высоким.

Масштаб проблемы водопроводных сетей

Как сообщил Максим Новик, степень износа водопроводной инфраструктуры в регионе составляет около 70%. Этот показатель сохраняется на одном уровне уже несколько лет и отражает общее состояние коммунального хозяйства полуострова.

Предприятие "Вода Крыма" эксплуатирует более 10 тысяч километров водопроводных сетей. Однако, по словам руководителя компании, с 2014 года удалось отремонтировать или полностью заменить лишь примерно треть трубопроводов. Остальная часть инфраструктуры продолжает работать в условиях повышенной аварийности и технологических рисков.

Ремонт и программы модернизации

Несмотря на сложность ситуации, работы по обновлению сетей, как подчеркнул Новик, ведутся на постоянной основе. Они реализуются в рамках федеральных и региональных программ, а также за счёт инвестиционных и целевых проектов.

"Несмотря на сложности, работы по улучшению ситуации ведутся регулярно и реализуются в рамках различных программ", — отметил генеральный директор компании "Вода Крыма" Максим Новик.

Приоритет при этом отдаётся наиболее проблемным и социально значимым участкам, где перебои с подачей воды затрагивают большое количество жителей или туристов.

Пример Евпатории и текущие результаты

Одним из таких проектов стал евпаторийский водовод. В 2025 году был введён в эксплуатацию дополнительный участок протяжённостью шесть километров. Это позволило стабилизировать водоснабжение в курортном городе и устранить регулярные перебои, особенно в пиковые сезоны.

По словам Новика, подобные точечные решения не снимают проблему износа в целом, но дают ощутимый эффект для конкретных территорий. При сохранении текущих темпов обновления модернизация инфраструктуры остаётся долгосрочной задачей, требующей системных и финансово ёмких решений.