Крышка бензобака
Крышка бензобака
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Всего капля — и двигатель встанет: что может прятаться в бензобаке

Автоэксперты объяснили, чем опасна вода в топливной системе

Влага и топливо — вещи несовместимые. Но нередко водители сталкиваются с ситуацией, когда в баке оказывается вода. Как она туда попадает и чем это может обернуться?

Откуда берётся вода в топливной системе

Причин несколько, и каждая из них способна серьёзно навредить автомобилю:

  • Плохое топливо. Если на АЗС нарушают правила хранения, часть партии может оказаться с примесями и влагой. Иногда владельцы заправок и вовсе идут на махинации, разбавляя бензин.
  • Конденсат. Влага образуется естественным образом из-за перепадов температур. Особенно сильно это проявляется осенью и зимой, когда бак неполный.
  • Заправка под открытым небом. Дождь или снег способны попасть внутрь во время заливки топлива.
  • Неисправная крышка. Повреждённая пробка не защищает систему от попадания влаги.

Чем опасна вода в баке

Даже небольшие объёмы H₂O в топливной системе приводят к неприятным последствиям:

  • коррозия и выход из строя форсунок и насоса высокого давления (особенно в дизелях);
  • перебои в работе двигателя, вплоть до остановки на ходу;
  • снижение мощности и рывки при разгоне;
  • зимой — замерзание влаги и топливные пробки, которые делают запуск невозможным.

Ремонт при таких поломках обходится дорого, поэтому профилактика и своевременное устранение проблемы экономят немалые средства.

Как распознать проблему

Современные автомобили не оснащены датчиками для выявления влаги в бензине. Но существуют характерные признаки:

  • двигатель с трудом запускается после долгой стоянки;
  • во время движения появляются перебои;
  • машина дёргается при разгоне;
  • мотор работает громко и "жёстко".

У дизельных авто есть дополнительный "сигнал тревоги" — датчики в фильтрах. При их срабатывании на панели загорается Check Engine, а двигатель переходит в аварийный режим. В такой ситуации лучше вызвать эвакуатор и отправиться в сервис, чтобы избежать серьёзных поломок.

Проверка: есть ли вода в баке

Существует несколько способов убедиться в том, что в топливе появилась влага:

  • Понюхать горючее. Непривычный запах может указывать на проблему.
  • Налить немного топлива в прозрачную ёмкость. Через полчаса на дне образуется прозрачный слой воды.
  • Использовать специальные реагенты. Нанесённые на щуп составы меняют цвет при контакте с влагой.

Как избавиться от воды

Вода не испаряется сама по себе — её необходимо удалять.

  • Механический способ. Слить содержимое бака через сливную пробку (если она есть).
    Очистить бак вручную или с помощью сервисного оборудования.
  • Химический способ. Применять присадки на спиртовой основе, которые связывают воду и позволяют ей вместе с топливом сгореть в цилиндрах.

Использовать только качественные осушители, содержащие антикоррозийные добавки.

Чего не стоит делать

Старые "народные методы" — спирт, ацетон или масло — сегодня не актуальны. Современные двигатели слишком чувствительны к составу топлива, и такие эксперименты могут привести к дорогостоящему ремонту.

