Всего капля — и двигатель встанет: что может прятаться в бензобаке
Влага и топливо — вещи несовместимые. Но нередко водители сталкиваются с ситуацией, когда в баке оказывается вода. Как она туда попадает и чем это может обернуться?
Откуда берётся вода в топливной системе
Причин несколько, и каждая из них способна серьёзно навредить автомобилю:
- Плохое топливо. Если на АЗС нарушают правила хранения, часть партии может оказаться с примесями и влагой. Иногда владельцы заправок и вовсе идут на махинации, разбавляя бензин.
- Конденсат. Влага образуется естественным образом из-за перепадов температур. Особенно сильно это проявляется осенью и зимой, когда бак неполный.
- Заправка под открытым небом. Дождь или снег способны попасть внутрь во время заливки топлива.
- Неисправная крышка. Повреждённая пробка не защищает систему от попадания влаги.
Чем опасна вода в баке
Даже небольшие объёмы H₂O в топливной системе приводят к неприятным последствиям:
- коррозия и выход из строя форсунок и насоса высокого давления (особенно в дизелях);
- перебои в работе двигателя, вплоть до остановки на ходу;
- снижение мощности и рывки при разгоне;
- зимой — замерзание влаги и топливные пробки, которые делают запуск невозможным.
Ремонт при таких поломках обходится дорого, поэтому профилактика и своевременное устранение проблемы экономят немалые средства.
Как распознать проблему
Современные автомобили не оснащены датчиками для выявления влаги в бензине. Но существуют характерные признаки:
- двигатель с трудом запускается после долгой стоянки;
- во время движения появляются перебои;
- машина дёргается при разгоне;
- мотор работает громко и "жёстко".
У дизельных авто есть дополнительный "сигнал тревоги" — датчики в фильтрах. При их срабатывании на панели загорается Check Engine, а двигатель переходит в аварийный режим. В такой ситуации лучше вызвать эвакуатор и отправиться в сервис, чтобы избежать серьёзных поломок.
Проверка: есть ли вода в баке
Существует несколько способов убедиться в том, что в топливе появилась влага:
- Понюхать горючее. Непривычный запах может указывать на проблему.
- Налить немного топлива в прозрачную ёмкость. Через полчаса на дне образуется прозрачный слой воды.
- Использовать специальные реагенты. Нанесённые на щуп составы меняют цвет при контакте с влагой.
Как избавиться от воды
Вода не испаряется сама по себе — её необходимо удалять.
- Механический способ. Слить содержимое бака через сливную пробку (если она есть).
Очистить бак вручную или с помощью сервисного оборудования.
- Химический способ. Применять присадки на спиртовой основе, которые связывают воду и позволяют ей вместе с топливом сгореть в цилиндрах.
Использовать только качественные осушители, содержащие антикоррозийные добавки.
Чего не стоит делать
Старые "народные методы" — спирт, ацетон или масло — сегодня не актуальны. Современные двигатели слишком чувствительны к составу топлива, и такие эксперименты могут привести к дорогостоящему ремонту.
