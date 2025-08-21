Вода в ушах после купания: отоларинголог раскрывает секрет быстрого и безопасного удаления

Летний сезон — время отпусков, купания в водоемах и активного отдыха. Однако, вместе с радостью и удовольствием, летние водные процедуры таят в себе и определенные риски для здоровья. Оториноларинголог Полина Вашкевич в интервью рассказала о том, как правильно удалять воду из ушей после купания и избежать развития отита — воспалительного заболевания уха.

Попадание воды в уши создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Это может привести к воспалению наружного слухового прохода (наружный отит) или среднего уха (средний отит). Врач отмечает, что влажная среда, особенно в теплое время года, является идеальной для роста микроорганизмов. Поэтому, если вода остается в ухе после купания, риск развития отита значительно возрастает.

Как безопасно удалить воду из уха

Полина Вашкевич рекомендует несколько простых и безопасных способов удаления воды из ушей после купания. Самый простой способ — наклонить голову в сторону и аккуратно покачать ею, чтобы вода вытекла из слухового прохода под действием силы тяжести. Можно также использовать фен для сушки уха.

При использовании фена важно соблюдать осторожность. Необходимо установить режим теплого воздуха (не горячего) и держать фен на расстоянии около 30 сантиметров от уха. Ни в коем случае нельзя направлять струю воздуха непосредственно в ухо.

Вашкевич категорически предостерегает от использования ватных палочек для удаления воды из ушей. Ватные палочки могут травмировать слуховой проход, повредить барабанную перепонку и, что еще хуже, утрамбовать серу, создавая пробку.

Серная пробка: осложняющий фактор

При наличии серной пробки ситуация усугубляется. Вода может вызвать разбухание серной пробки, что приведет к ухудшению слуха, появлению чувства заложенности уха и даже болезненным ощущениям. Если вы подозреваете у себя серную пробку, необходимо обратиться к оториноларингологу для ее удаления.

Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать развития отита после купания. Во-первых, необходимо сразу после купания удалить воду из ушей. Во-вторых, следует избегать использования ватных палочек. В-третьих, при появлении любых симптомов, таких как боль в ухе, зуд, заложенность или ухудшение слуха, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Лето — период повышенного риска развития ушных инфекций. Теплая и влажная среда, частое купание в водоемах, а также несоблюдение правил гигиены ушей способствуют размножению бактерий и грибков. Поэтому особенно важно соблюдать профилактические меры в этот период.

Интересные факты об ушах и ушных инфекциях:

Ушная сера, которую часто считают грязью, на самом деле обладает антибактериальными свойствами и защищает ухо от инфекций.

Дети более подвержены ушным инфекциям, чем взрослые, из-за более узкого и горизонтального евстахиевого канала.

В некоторых случаях отит может быть вызван аллергией или другими факторами, не связанными с попаданием воды в уши.

В заключение, Полина Вашкевич напоминает о важности правильного ухода за ушами после купания. Соблюдение простых правил профилактики поможет сохранить здоровье ушей и избежать неприятных осложнений.