Олег Белов Опубликована вчера в 16:20

Кипяченая вода может сломать утюг быстрее, чем накипь: что не так с вашей водой

Как вода из-под крана и кипячёная вода вредят утюгам и отпаривателям — советы эксперта

Многие россияне, не задумываясь, заливают в утюг обычную воду из-под крана или кипячёную воду, считая это безвредным. Однако, по словам профессора кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексея Юрасова, именно эти два вида воды чаще всего становятся причиной поломки бытовой техники.

Что не так с водопроводной водой?

Главная проблема водопроводной воды — наличие минеральных солей, особенно кальция и магния. При нагреве эти соединения выпадают в осадок, образуя:

  • Накипь на нагревательных элементах;
  • Минеральный налет в паровых каналах;
  • Снижение эффективности подачи пара;
  • Угроза выхода из строя самого утюга или отпаривателя.

"Даже если вода из-под крана кажется чистой, в ней могут быть примеси, которые губительно влияют на устройства", — подчеркивает Юрасов.

Почему не подходит кипяченая вода?

Хотя кипячение уничтожает микробы, оно не устраняет соли и минералы. Более того:

При выпаривании часть воды уходит, а концентрация солей увеличивается. Это делает кипячёную воду ещё более агрессивной для нагревательных элементов.

Таким образом, кипячёная вода, вопреки распространённому мифу, не является безопасной альтернативой водопроводной.

Безопасные варианты: какую воду можно использовать?

Алексей Юрасов рекомендует два типа жидкости, безопасных для утюгов и парогенераторов:

Очищенная вода

  • Проходит через фильтры тонкой очистки, которые удаляют соли и вредные примеси.
  • Удобна в использовании, доступна в магазинах или может быть получена в домашних фильтрах (при наличии соответствующих картриджей).

Дистиллированная вода

  • Производится методом выпаривания и последующего конденсирования пара.
  • Практически не содержит никаких растворённых солей и примесей.
  • Идеальный вариант для всех видов отпаривателей, утюгов и паровых станций.

"Эти два типа воды не образуют накипи и существенно увеличивают срок службы техники", — отметил Юрасов.

Рекомендации напоследок

  1. Всегда проверяйте инструкцию производителя — в некоторых моделях рекомендована исключительно дистиллированная вода.
  2. Не заливайте в утюг ароматизаторы, уксус, минералку или чай — это может навсегда повредить устройство.
  3. Если вы всё же использовали водопроводную или кипяченую воду — регулярно очищайте утюг от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

