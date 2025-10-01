Ели всухомятку, боялись пить — и зря: на этом строился самый живучий обман

Многие боятся пить воду во время еды, опасаясь, что это приведёт к набору веса или ухудшит пищеварение. Этот совет кочует из поколения в поколение, но научные данные говорят об обратном. На самом деле вода играет важную роль в процессе переваривания пищи и никак не добавляет лишних калорий.

"Лишние килограммы от воды — это не больше чем миф", — пояснила диетолог Мария Агирре.

Вода и лишний вес: где правда?

Главный страх связан с тем, что желудок будто бы растягивается от жидкости, а значит, и аппетит увеличивается. Но физиология работает иначе. Вода не содержит калорий и не превращается в жир. Она лишь помогает мягко наполнить желудок и тем самым уменьшить количество съеденной пищи. Для тех, кто следит за весом, это скорее союзник, чем враг.

Кроме того, чувство тяжести после большого количества жидкости связано не с набором жира, а с временным переполнением желудка. Уже через полчаса организм "разберётся" с этим объёмом, и никакого следа от мнимого "лишнего веса" не останется.

Почему без воды пищеварение неполноценно

Каждый приём пищи — это сложная цепочка процессов. Вода включается в них практически сразу. Она облегчает жевание, делает пищу более мягкой, помогает проглотить и ускоряет формирование пищевого комка.

Дальше — ещё интереснее. Попадая в желудок, вода не разбавляет желудочный сок, как думают многие. Организм вырабатывает ровно столько сока, сколько требуется для конкретного объёма и состава пищи. Ферменты работают так же активно, как и без воды. Более того, жидкость помогает питательным веществам быстрее переходить в тонкий кишечник, где идёт основное усвоение.

Сравнение: вода и другие напитки за столом