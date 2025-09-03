Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Вода превращается в тренажёр: как простые гантели делают бассейн залом

Тренер Кэти ЛаБелла: упражнения с аквагантелями совмещают кардио, силу и гибкость

Аквафитнес становится всё популярнее, и если вы любите плавание, стоит обратить внимание на специальный инвентарь — водные гантели. Эти лёгкие аксессуары из пеноматериала или пластика создают ощутимое сопротивление в воде, превращая кардиотренировку в полноценное занятие с элементами силовой нагрузки.

Чем полезны водные гантели

Постоянное включение мышц

В воде тело сталкивается с нестабильной средой, и мышцы вынуждены работать активнее, чтобы удерживать равновесие. В отличие от классических гантелей, сопротивление здесь идёт сразу во всех направлениях. Благодаря этому задействуются стабилизаторы, а каждое движение становится более осознанным и эффективным.

"И в отличие от традиционных весов, где работает сила тяжести, в воде мышцы напрягаются на всём протяжении движения", — сказал физиолог упражнений Джим Уайт.

Подходит людям с ограниченной подвижностью

Из-за отсутствия ударной нагрузки такие тренировки особенно полезны людям с артритом, подагрой, травмами или возрастными изменениями. Вода смягчает нагрузку на суставы, снижает воспаление и способствует восстановлению.

"Сопротивление в воде распределяется равномерно и укрепляет мышцы вокруг суставов без резкого давления", — отметил Джим Уайт.

Комплексный эффект

Водные гантели позволяют объединить три важные составляющие тренировок: кардио, силовую нагрузку и растяжку. Это делает занятия в бассейне универсальными и полезными для разных уровней подготовки.

"С помощью аквагантелей можно одновременно развивать выносливость, силу и гибкость без лишнего стресса для суставов", — сказала тренер Кэти ЛаБелла.

По её словам, даже при небольшом весе ощущается серьёзное сопротивление. Так, гантели массой всего 15-20 граммов в воде создают нагрузку, сравнимую с полноценным железом в зале.

Как выбрать водные гантели

Существует несколько вариантов: пенопластовые — самые лёгкие и доступные, пластиковые — более жёсткие, а регулируемые модели позволяют менять уровень сопротивления с помощью насадок.

Новичкам и людям на реабилитации подойдут маленькие пенопластовые гантели. Тем, кто хочет увеличить нагрузку, стоит попробовать более массивные модели.

"Если вы легко делаете 15-20 повторений и не чувствуете усталости, пора увеличить вес или скорость движений", — пояснил Джим Уайт.

Средняя стоимость пары водных гантелей — от 20 до 30 долларов.

Эффективные упражнения с водными гантелями

  1. Разведение рук (Chest Fly) - укрепляет грудные и передние дельтовидные мышцы.

  2. Сгибание рук (Biceps Curl) - задействует бицепсы и предплечья.

  3. Жим вниз (Triceps Press) - развивает трицепсы и верх спины.

  4. Боковые подъёмы (Lateral Raises) - формируют плечи и трапеции.

  5. Жим от груди (Chest Press) - прорабатывает грудь и руки.

  6. Поворотный жим (Twisting Core Press) - укрепляет корпус и улучшает баланс.

Все упражнения выполняются в воде на уровне груди, по 12-20 повторений в зависимости от подготовки.

Несмотря на лёгкий вес, водные гантели позволяют сделать тренировки в бассейне насыщенными и полезными. Они развивают силу, улучшают гибкость, поддерживают кардионагрузку и при этом щадят суставы. Такой формат подходит и для молодых спортсменов, и для людей, которым важна щадящая реабилитация.

