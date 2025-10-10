Вода чище горного ручья? Не спешите верить: вот где прячутся бактерии в кулере

Чистая питьевая вода — основа здоровья и долголетия. Сегодня большинство людей предпочитают не фильтры, а кулеры с бутилированной водой: это удобно, быстро и гигиенично. Однако даже самый дорогой аппарат способен превратиться в источник бактерий, если за ним не ухаживать. Чтобы вода оставалась безопасной, кулер нужно регулярно очищать и дезинфицировать. Ниже — простая пошаговая инструкция, как сделать это без вызова мастера.

Почему кулер нужно чистить

Бутилированная вода проходит многоступенчатую фильтрацию, но при контакте с деталями устройства теряет стерильность. Влага и остатки микроорганизмов создают идеальную среду для биоплёнки — тонкого слоя слизи, где размножаются бактерии. Если не убирать её вовремя, она попадает в воду, делая её мутной и опасной.

Есть и другая проблема — накипь. Когда работает нагревательный элемент, соли жёсткости оседают на его поверхности. Со временем это портит вкус воды и сокращает срок службы техники.

Признаки загрязнения кулера

Понять, что кулер нуждается в очистке, легко. Вот основные признаки:

Вкус и запах воды изменились, она стала мутной или приобрела зеленоватый оттенок. Струя из крана идёт слабее обычного. Подогрев не выключается автоматически, устройство перегревается.

Если вы заметили хотя бы один пункт, пришло время генеральной чистки.

При активном использовании очищать кулер стоит раз в 1-1,5 месяца, при умеренном — раз в 3 месяца. Если вы обращаетесь к специалистам, достаточно делать это два раза в год.

Что нужно для чистки

Чтобы справиться без мастера, достаточно минимального набора вещей:

мягкая губка или щётка средней жёсткости;

ветошь или плёнка для защиты пола;

микрофибровая салфетка;

ёмкость для слива воды;

ватные палочки или мини-ёршик;

мягкое мыло или гель для посуды;

дезинфицирующее средство.

Для дезинфекции можно взять специальные составы для кулеров или аптечные антисептики — Хлоргексидин, Фурацилин. Они уничтожают микробы, но не убирают накипь. Универсальный вариант — раствор лимонной кислоты: 100 г порошка растворяют в 5 литрах воды. Он и обеззараживает, и удаляет известковый налёт.

Пошаговая инструкция по очистке кулера

Шаг 1. Подготовка

Отключите устройство от сети и выньте бутыль. Под кулер подстелите ветошь — во время работы будет проливаться немного воды.

Шаг 2. Очистка корпуса

Снаружи кулер вымойте губкой с мыльным раствором, особое внимание уделите кнопкам и кранам. Остатки средства удалите чистой влажной салфеткой и вытрите насухо.

Шаг 3. Мойка кранов и каплесборника

Снимите оба крана, аккуратно вычистите их внутри ершиком. Каплесборник (решётку под краном) промойте и замочите вместе с кранами в дезрастворе на 30 минут. Затем тщательно ополосните и высушите.

Шаг 4. Очистка бутылеприёмника

Отвинтите приёмное гнездо и рассекатель (иглу). Эти детали промойте в мыльной воде, затем обработайте антисептиком. После полного высыхания установите обратно.

Шаг 5. Очистка внутренних баков

Слейте остатки воды из баков — сначала холодной, затем горячей. Через горловину бутылеприёмника залейте приготовленный раствор лимонной кислоты. Включите подогрев и дождитесь, пока вода нагреется. Выключите питание и оставьте раствор на 5-6 часов. Поочерёдно откройте оба крана, чтобы слить жидкость. Через сливной клапан удалите остатки. Промойте систему чистой фильтрованной водой (4-5 литров), повторите промывку при необходимости.

Совет: если устройство давно не чистилось, проведите обработку дважды.

Как поддерживать чистоту кулера

Чтобы вода всегда оставалась безопасной, достаточно соблюдать несколько простых правил:

Меняйте бутыль только чистыми руками.

После снятия ёмкости протирайте приёмник сухой салфеткой.

Раз в неделю мойте краны и решётку-каплесборник.

Никогда не заливайте в кулер водопроводную воду — она разрушает фильтры и ускоряет образование накипи.

Сравнение: профессиональная и домашняя очистка