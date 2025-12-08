Забудьте про 2 литра воды в день: вот как это может привести к неприятным последствиям

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою озабоченность по поводу слепого следования рекомендациям о потреблении воды, заявив, что многие люди бездумно пьют слишком много жидкости. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск которой доступен на платформе "Смотрим".

О вреде чрезмерного потребления воды

Мясников отметил, что часто можно услышать советы пить два литра воды в день, и многие стараются следовать этим рекомендациям, не учитывая индивидуальные потребности организма.

"Мозгов-то у вас тоже нет", — сказал он, подчеркнув, что люди не задумываются о том, что, помимо чистой воды, они получают жидкость с пищей.

По его словам, с едой человек в среднем получает почти литр жидкости, что нужно учитывать при расчете общего потребления воды.

Последствия излишней гидратации

Врач предупредил, что избыточное потребление воды может привести к снижению концентрации соли в организме. Если человек выпивает три литра воды за день, это может существенно уменьшить уровень натрия в крови. Это, в свою очередь, может вызвать неприятные симптомы, такие как судороги, головная боль и усталость. В наиболее тяжелых случаях дефицит натрия может привести к летальному исходу. Мясников подчеркнул, что важно соблюдать баланс и не следовать универсальным рекомендациям без учета состояния своего здоровья.