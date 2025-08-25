Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:57

Жажда — не всегда про воду: когда нужно срочно к врачу

Врач объяснил, когда жажда является симптомом болезни

24 августа отмечается День жажды — повод задуматься о важности питьевого режима. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев, рассказал, когда жажда — это нормальная реакция организма, а когда тревожный симптом.

Когда жажда естественна, а когда опасна
Жажда — это физиологический сигнал обезвоживания. Она возникает при жаре, после активных тренировок или болезни. Но иногда постоянное желание пить говорит о проблемах со здоровьем.

По словам Токарева, сильная и навязчивая жажда может указывать на:

  • сахарный или несахарный диабет,
  • гипертиреоз,
  • синдром Шегрена,
  • заболевания почек,
  • побочные эффекты некоторых лекарств.

В таких случаях количество жидкости в сутки лучше обсуждать с врачом.

Норма воды для здорового человека
Эксперт напоминает:

  • в среднем взрослому человеку нужно 1,5-2 литра воды в день;
  • пить следует небольшими порциями в течение суток;
  • оптимальный расчёт — 30 мл воды на 1 кг массы тела.

Чем опасно обезвоживание

  • нарушается доставка питательных веществ к органам и тканям,
  • сбивается работа метаболизма,
  • организм теряет способность регулировать температуру тела.

Если жажда не ощущается
Зимой и в холодную погоду чувство жажды часто притупляется, но организм всё равно нуждается в воде. Врач советует:

  • ставить рядом стакан воды и выпивать его небольшими глотками,
  • использовать приложения-напоминания о приёме жидкости.

