Жажда — не всегда про воду: когда нужно срочно к врачу

24 августа отмечается День жажды — повод задуматься о важности питьевого режима. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев, рассказал, когда жажда — это нормальная реакция организма, а когда тревожный симптом.

Когда жажда естественна, а когда опасна

Жажда — это физиологический сигнал обезвоживания. Она возникает при жаре, после активных тренировок или болезни. Но иногда постоянное желание пить говорит о проблемах со здоровьем.

По словам Токарева, сильная и навязчивая жажда может указывать на:

сахарный или несахарный диабет,

гипертиреоз,

синдром Шегрена,

заболевания почек,

побочные эффекты некоторых лекарств.

В таких случаях количество жидкости в сутки лучше обсуждать с врачом.

Норма воды для здорового человека

Эксперт напоминает:

в среднем взрослому человеку нужно 1,5-2 литра воды в день;

пить следует небольшими порциями в течение суток;

оптимальный расчёт — 30 мл воды на 1 кг массы тела.

Чем опасно обезвоживание

нарушается доставка питательных веществ к органам и тканям,

сбивается работа метаболизма,

организм теряет способность регулировать температуру тела.

Если жажда не ощущается

Зимой и в холодную погоду чувство жажды часто притупляется, но организм всё равно нуждается в воде. Врач советует: