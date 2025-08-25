Жажда — не всегда про воду: когда нужно срочно к врачу
24 августа отмечается День жажды — повод задуматься о важности питьевого режима. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев, рассказал, когда жажда — это нормальная реакция организма, а когда тревожный симптом.
Когда жажда естественна, а когда опасна
Жажда — это физиологический сигнал обезвоживания. Она возникает при жаре, после активных тренировок или болезни. Но иногда постоянное желание пить говорит о проблемах со здоровьем.
По словам Токарева, сильная и навязчивая жажда может указывать на:
- сахарный или несахарный диабет,
- гипертиреоз,
- синдром Шегрена,
- заболевания почек,
- побочные эффекты некоторых лекарств.
В таких случаях количество жидкости в сутки лучше обсуждать с врачом.
Норма воды для здорового человека
Эксперт напоминает:
- в среднем взрослому человеку нужно 1,5-2 литра воды в день;
- пить следует небольшими порциями в течение суток;
- оптимальный расчёт — 30 мл воды на 1 кг массы тела.
Чем опасно обезвоживание
- нарушается доставка питательных веществ к органам и тканям,
- сбивается работа метаболизма,
- организм теряет способность регулировать температуру тела.
Если жажда не ощущается
Зимой и в холодную погоду чувство жажды часто притупляется, но организм всё равно нуждается в воде. Врач советует:
- ставить рядом стакан воды и выпивать его небольшими глотками,
- использовать приложения-напоминания о приёме жидкости.
