Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Вода против возраста: как бассейн замедляет потерю силы после 50

Джули Си из Aquatic Exercise Association перечислила пользу аквааэробики для здоровья суставов

С возрастом мышцы слабеют — после 30 лет их тонус может падать на 3-5 % за каждое десятилетие. Но это не приговор: регулярные тренировки помогают сохранить силу и подвижность суставов, а ещё поднимают настроение и дают заряд энергии. Главное — выбирать правильный формат нагрузки.

Обычные высокоударные тренировки с прыжками и резкими движениями могут травмировать колени и бёдра, особенно если суставы уже чувствительные. Здесь на помощь приходит аквааэробика. Вода снижает нагрузку на суставы, но создаёт сопротивление, что позволяет развивать силу и выносливость без риска. Такой вариант идеально подходит людям старше 50 лет, но будет полезен и в любом возрасте.

"Занятия в воде развивают силу, гибкость, баланс и выносливость", — говорит директор по обучению в Aquatic Exercise Association Джули Си, создавшая сотни водных программ для тренировок.

Почему аквааэробика — это больше, чем просто плавание

В воде можно делать разнообразные упражнения, даже не умея плавать. Подобранный комплекс включает движения для всех групп мышц, улучшает координацию и помогает мягко разогреть тело. Тренировка всегда начинается с разминки: 5-10 минут ходьбы вперёд и назад в воде, шагов в сторону с ровной осанкой и включением корпуса. Это активирует мышцы и снижает риск травм.

Далее идут основные упражнения. Например:

  • Прыжки в стороны с разведением и сведением ног, как на суше, но с мягким сопротивлением воды.
  • Дотягивания до лодыжек или пяток для растяжки и улучшения подвижности.
  • Высокие колени и удары назад, которые укрепляют ноги и активируют пресс.
  • Имитация горнолыжных движений — хороший способ проработать бёдра и ягодицы.

Каждое упражнение выполняется в комфортном темпе, но с полной амплитудой. Даже если не ощущается пот, важно пить воду — обезвоживание в бассейне тоже возможно.

Завершение тренировки: польза заминки

Пропуск заминки — одна из распространённых ошибок. После нагрузки полезно сделать растяжку:

  • потянуть икры, упираясь руками в стенку бассейна,
  • растянуть заднюю поверхность бедра, подняв ногу на бортик,
  • мягко вытянуть квадрицепсы, удерживая пятку у ягодицы.

Финал — несколько глубоких вдохов в расслабленном положении, погрузившись по плечи в воду. Это помогает снизить пульс и выйти из тренировки с ощущением лёгкости.

Интересный факт: по данным Американского колледжа спортивной медицины, тренировки в воде снижают нагрузку на суставы до 50-75 % по сравнению с занятиями на суше. Это делает их одним из самых безопасных форматов фитнеса для людей с остеоартритом или избыточным весом.

