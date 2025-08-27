Новый герой экологии: как актёр Стивен Сигал решил очистить Россию от мусора

Что объединяет голливудского актёра и российскую экологию? Ответ может удивить: Стивен Сигал вместе с сыном решил заняться переработкой мусора в России. Их проект уже получил юридическую регистрацию и обещает серьёзные изменения в сфере обращения с отходами.

Новый бизнес актёра

Американский актёр Стивен Сигал, известный зрителям по боевикам 90-х, открыл в России компанию под названием "Хикари". Соучредителем стал его сын Доминик. Информация о создании организации появилась в Едином государственном реестре юридических лиц, на который ссылалось агентство "Москва".

Формально "Хикари" заявлена как фирма, предоставляющая консультации в области управления и коммерческой деятельности. Но, как пояснил бизнесмен Михаил Самарин, компания сосредоточится на переработке мусора.

"Сигалы собираются построить в Подмосковье заводы по переработке отходов, включая грязный пластик", — заявил Самарин.

Задачи и амбиции

Экологическая инициатива Сигала выходит за рамки обычных консультаций. Основная цель проекта — изменить подход к переработке пластика в России. Сейчас в стране перерабатывается лишь малая часть пластиковых отходов, и "Хикари" намерена повысить этот показатель.