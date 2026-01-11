Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik is licensed under free for commercial use
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:32

Десятки миллионов под угрозой: крымские свалки привели подрядчика в суд другого региона

Прокуратура Крыма подала иск к ООО Экострой на 48 млн рублей — прокуратура Крыма

В Саратовской области начато судебное разбирательство, связанное с реализацией экологических контрактов в Крыму: под вопросом оказались десятки миллионов рублей бюджетных средств и исполнение обязательств по рекультивации полигонов твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщает издание "Общественное мнение", ссылаясь на материалы арбитражной картотеки и открытые реестры.

Иск прокуратуры и статус дела

В Арбитражный суд Саратовской области поступило исковое заявление прокуратуры Республики Крым к саратовскому ООО "Экострой". Сумма требований превышает 48 млн рублей. Дело находится в производстве судьи Елизаветы Небесной, дата первого судебного заседания пока не назначена.

Подробности исковых требований в материалах суда не раскрываются. Однако сам факт обращения крымской прокуратуры в суд другого региона указывает на межрегиональный характер спора и значимость предмета разбирательства.

Компания и её текущее положение

Согласно данным ИАС Seldon. basis, ООО "Экострой" зарегистрировано в Саратове в 2009 году под названием ООО "РеалТ", а в 2018 году было переименовано. Основным видом деятельности компании указаны услуги по ликвидации последствий загрязнений и удалению отходов.

В настоящее время владельцем организации значится Елена Остапенко, которая также является руководителем и владельцем турагентства "Санторини". С сентября 2024 года "Экострой" находится в стадии ликвидации и, по тем же данным, уже признан банкротом.

Контракты в Крыму и их судьба

В 2021 году администрация Белогорска в Крыму заключила с "Экостроем" государственный контракт на рекультивацию городской свалки ТКО стоимостью 90,7 млн рублей. Работы должны были завершиться к концу 2024 года, однако уже в 2022 году договор был расторгнут. Основанием, как указывалось, стали систематические нарушения подрядчиком условий выполнения работ.

Позднее аналогичный контракт с саратовской компанией подписала администрация Старого Крыма. Его стоимость составила 162,1 млн рублей, а предметом стала рекультивация полигона ТКО города Старый Крым. В официальных документах этот контракт значится исполненным, что и придаёт делу дополнительную правовую сложность.

Возможные последствия спора

Эксперты отмечают, что судебное разбирательство может затронуть вопросы эффективности экологических программ и контроля за подрядчиками. Итоги процесса способны повлиять как на практику заключения госконтрактов, так и на дальнейшие проверки ранее выполненных работ.

