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Пожилой мужчина убирает опавшие листья во дворе, мать с ребенком проходят мимо мусорных баков
Пожилой мужчина убирает опавшие листья во дворе, мать с ребенком проходят мимо мусорных баков
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:55

Гора веток после обрезки сада: когда их можно выбросить в обычный контейнер

Утилизация древесных остатков и садового смета требует строгого соблюдения правил упаковки, иначе такие отходы не попадут в категорию бытовых, рассказала директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. В беседе с NewsInfo эксперт разъяснила разницу между обычным мусором и крупногабаритными порубочными остатками.

Статус отходов напрямую зависит от их подготовки к вывозу и происхождения, говорит эксперт. По словам специалиста, обычный садовый смет или мелкие ветки могут быть признаны твердыми коммунальными отходами только при условии их правильной фасовки, например, в мешки. Если же растительный мусор складируется на площадке без тары, он переходит в категорию промышленных или строительных остатков, что требует иного порядка обращения.

Существуют четкие критерии разделения мусора на бытовой и специализированный. При несоблюдении регламента даже обычная елка у мусорных контейнеров может стать причиной административных разбирательств.

"Если ветки и трава упаковываются в мусорные мешки и складируются в контейнеры, то это будет несортированный мусор. Но если мы берем зеленые отходы и высыпаем в контейнер просто так, это недопустимо", — отметила Вепрецкая.

Для ликвидации крупных древесных остатков, таких как спилы стволов или массивные сучья, собственнику придется заказывать отдельный бункер, отметила эксперт. Эти работы не входят в стандартный тариф и оплачиваются дополнительно.

"Спил деревьев нужно утилизировать отдельно, заказывать контейнер и платить деньги, потому что это или крупногабаритный мусор, или строительный мусор. То есть это совсем другие отходы, не бытовые", — пояснила эксперт.

Организацией процесса вывоза специфических фракций, включая старые покрышки или строительный бой, занимается единый региональный оператор, подчеркнула специалист. Именно к нему следует обращаться для оформления заявки на вывоз негабаритных предметов, не относящихся к повседневному бытовому мусору.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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