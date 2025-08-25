Южные пауки добрались до Москвы: почему их становится всё больше
Владельцы садов и дач в Подмосковье всё чаще замечают необычных ярко-полосатых пауков, похожих на маленьких ос. Биолог Роман Хряпин объяснил, что речь идёт об аргиопе Брюнниха — южном виде, который активно продвигается на север вслед за потеплением климата.
Почему их стало больше
Первые случаи появления этих пауков в Московской области были отмечены более десяти лет назад.
С тех пор ареал обитания расширяется — особенно они обосновались в южных районах Подмосковья.
Основное место обитания — высокая трава и кустарники.
Опасен ли их укус?
Для здорового взрослого человека укус аргиопы чаще всего вызывает лишь небольшую боль и отёк, по ощущениям похожий на пчелиный.
Однако у детей и людей с аллергией возможна более тяжёлая реакция:
- повышение температуры;
- отёк дыхательных путей;
- сильное воспаление, особенно при укусе в область головы или шеи.
Как вести себя, если вы встретили паука
- Не трогайте его
- Не разрушайте паутину
- Обходите участки с высокой травой, где их проще всего заметить благодаря яркой окраске
Биолог подчёркивает, что пауки нападают только в случае самообороны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru