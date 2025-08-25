Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:05

Южные пауки добрались до Москвы: почему их становится всё больше

Биолог Роман Хряпин: в Подмосковье всё чаще встречают полосатых пауков-аргиоп

Владельцы садов и дач в Подмосковье всё чаще замечают необычных ярко-полосатых пауков, похожих на маленьких ос. Биолог Роман Хряпин объяснил, что речь идёт об аргиопе Брюнниха — южном виде, который активно продвигается на север вслед за потеплением климата.

Почему их стало больше

Первые случаи появления этих пауков в Московской области были отмечены более десяти лет назад.
С тех пор ареал обитания расширяется — особенно они обосновались в южных районах Подмосковья.
Основное место обитания — высокая трава и кустарники.

Опасен ли их укус?

Для здорового взрослого человека укус аргиопы чаще всего вызывает лишь небольшую боль и отёк, по ощущениям похожий на пчелиный.

Однако у детей и людей с аллергией возможна более тяжёлая реакция:

  • повышение температуры;
  • отёк дыхательных путей;
  • сильное воспаление, особенно при укусе в область головы или шеи.

Как вести себя, если вы встретили паука

  • Не трогайте его
  • Не разрушайте паутину
  • Обходите участки с высокой травой, где их проще всего заметить благодаря яркой окраске

Биолог подчёркивает, что пауки нападают только в случае самообороны.

