Южные пауки добрались до Москвы: почему их становится всё больше

Владельцы садов и дач в Подмосковье всё чаще замечают необычных ярко-полосатых пауков, похожих на маленьких ос. Биолог Роман Хряпин объяснил, что речь идёт об аргиопе Брюнниха — южном виде, который активно продвигается на север вслед за потеплением климата.

Почему их стало больше

Первые случаи появления этих пауков в Московской области были отмечены более десяти лет назад.

С тех пор ареал обитания расширяется — особенно они обосновались в южных районах Подмосковья.

Основное место обитания — высокая трава и кустарники.

Опасен ли их укус?

Для здорового взрослого человека укус аргиопы чаще всего вызывает лишь небольшую боль и отёк, по ощущениям похожий на пчелиный.

Однако у детей и людей с аллергией возможна более тяжёлая реакция:

повышение температуры;

отёк дыхательных путей;

сильное воспаление, особенно при укусе в область головы или шеи.

Как вести себя, если вы встретили паука

Не трогайте его

Не разрушайте паутину

Обходите участки с высокой травой, где их проще всего заметить благодаря яркой окраске

Биолог подчёркивает, что пауки нападают только в случае самообороны.