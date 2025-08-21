Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оса на листе
Оса на листе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:11

Ошибка, которая превращает осу в врага: что не надо делать, чтобы не привлекать этих насекомых

Осы летят к людям из-за запаха еды, сладостей и парфюмерии

Осы — насекомые из того же отряда, что и пчёлы, но с совершенно иным образом жизни. Если пчёлы в первую очередь собирают нектар и пыльцу, то осы — хищники. Они питаются в основном другими насекомыми, а заодно регулируют их численность, поддерживая баланс в экосистеме. Тем не менее, когда осы начинают активно летать вокруг нашего стола летом, их присутствие становится скорее проблемой, чем пользой.

Чем опасны осы

Укус осы — крайне неприятный опыт. Он вызывает резкую боль, жжение, покраснение и отёк. У большинства людей симптомы проходят в течение 2-3 дней при помощи холодных компрессов, антигистаминных или противовоспалительных мазей. Но в редких случаях укус может вызвать анафилактический шок: сильный отёк лица и горла, падение давления, зуд по всему телу, головокружение и потерю сознания. В такой ситуации требуется срочная медицинская помощь и введение адреналина или кортикостероидов.

Почему осы летят к людям

Осы очень чувствительны к запахам. Их особенно привлекают:

  • мясо, рыба и другие продукты с белком,
  • сладости, фрукты, соки и газированные напитки,
  • парфюмерия и ароматизированные лосьоны,
  • алкоголь,
  • яркая одежда и цветочные рисунки.

Летом они строят гнёзда практически везде: под крышами домов, на чердаках, в дуплах деревьев или даже под садовой мебелью. В этот период, когда матка перестаёт откладывать яйца, рабочие осы становятся более агрессивными в поисках еды и сахара.

Как защититься от ос

Главное правило — профилактика. Не оставляйте еду и напитки открытыми на улице, сразу убирайте крошки и остатки пищи. Бокалы можно прикрывать салфеткой или крышкой. Лучше избегать сладких ароматов в парфюме, если вы отдыхаете на природе.

Хороший способ отпугнуть насекомых — ароматные растения. Базилик, лаванда, мята или эвкалипт действуют как естественный репеллент. Их можно поставить в горшках на балконе, возле окна или рядом со столом на улице.

Если обнаружите гнездо рядом с домом, не пытайтесь уничтожить его сами, особенно если оно большое. В таких случаях лучше обратиться к специалистам по дезинсекции, которые проведут процедуру безопасно.

И самое важное — не размахивайте руками и не бейте осу. Когда насекомое чувствует угрозу, оно выделяет феромон тревоги, и на помощь слетаются другие осы. Чтобы избежать атаки, сохраняйте спокойствие, медленно отодвиньтесь и постарайтесь уйти с места.

Осы играют важную роль в природе, но могут доставить немало неприятностей человеку. Понимая, что их привлекает, и соблюдая простые меры предосторожности, можно минимизировать риск укусов и спокойно наслаждаться летними днями.

