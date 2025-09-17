Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кроссовки в стиральной машине
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:01

Машинная стирка без риска: как продлить жизнь любимым кроссовкам

Специалисты рассказали, какие модели кроссовок допустимо стирать в машинке

Кроссовки носят каждый день, и они быстро теряют свежий вид. Ручная чистка помогает не всегда, поэтому многие задумываются о стирке в стиральной машине. Но можно ли это делать, и как избежать ошибок?

Когда кроссовки можно стирать в машинке

Машинная стирка подходит для большинства моделей из текстиля и сетчатых материалов. Однако кожаные, замшевые и с кожзаменителем кроссовки стирать в барабане нельзя — они потеряют форму и повредятся.

Подготовка обуви

Перед стиркой нужно:

  1. вынуть шнурки и стельки (их лучше постирать отдельно вручную или в мешочке);
  2. очистить подошву от грязи и камней;
  3. положить кроссовки в специальный мешок для стирки или наволочку.

Какой режим выбрать

  • температура воды — не выше 30 °C;
  • деликатный или спортивный режим без интенсивного отжима;
  • использовать жидкое средство для стирки, а не порошок (он оставляет белые разводы);
  • лучше отказаться от кондиционера — он может испортить материалы.

Секреты безопасной стирки

  1. вместе с кроссовками можно положить пару полотенец, чтобы смягчить удары о барабан;
  2. максимальная скорость отжима — до 600 об/мин, или отключить его вовсе;
  3. сушить обувь лучше естественным образом, вдали от батарей и прямого солнца.

Чего нельзя делать

  • стирать кроссовки из кожи и замши;
  • использовать горячую воду или агрессивные порошки;
  • сушить обувь в машинке или на обогревателе.

Стирать кроссовки в стиральной машине можно, если соблюдать правила: правильный режим, подготовка и деликатный уход. Тогда обувь сохранит форму, а владелец — свежесть и комфорт без лишних проблем.

