Машинная стирка без риска: как продлить жизнь любимым кроссовкам

Кроссовки носят каждый день, и они быстро теряют свежий вид. Ручная чистка помогает не всегда, поэтому многие задумываются о стирке в стиральной машине. Но можно ли это делать, и как избежать ошибок?

Когда кроссовки можно стирать в машинке

Машинная стирка подходит для большинства моделей из текстиля и сетчатых материалов. Однако кожаные, замшевые и с кожзаменителем кроссовки стирать в барабане нельзя — они потеряют форму и повредятся.

Подготовка обуви

Перед стиркой нужно:

вынуть шнурки и стельки (их лучше постирать отдельно вручную или в мешочке); очистить подошву от грязи и камней; положить кроссовки в специальный мешок для стирки или наволочку.

Какой режим выбрать

температура воды — не выше 30 °C;

деликатный или спортивный режим без интенсивного отжима;

использовать жидкое средство для стирки, а не порошок (он оставляет белые разводы);

лучше отказаться от кондиционера — он может испортить материалы.

Секреты безопасной стирки

вместе с кроссовками можно положить пару полотенец, чтобы смягчить удары о барабан; максимальная скорость отжима — до 600 об/мин, или отключить его вовсе; сушить обувь лучше естественным образом, вдали от батарей и прямого солнца.

Чего нельзя делать

стирать кроссовки из кожи и замши;

использовать горячую воду или агрессивные порошки;

сушить обувь в машинке или на обогревателе.

Стирать кроссовки в стиральной машине можно, если соблюдать правила: правильный режим, подготовка и деликатный уход. Тогда обувь сохранит форму, а владелец — свежесть и комфорт без лишних проблем.