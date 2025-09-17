Машинная стирка без риска: как продлить жизнь любимым кроссовкам
Кроссовки носят каждый день, и они быстро теряют свежий вид. Ручная чистка помогает не всегда, поэтому многие задумываются о стирке в стиральной машине. Но можно ли это делать, и как избежать ошибок?
Когда кроссовки можно стирать в машинке
Машинная стирка подходит для большинства моделей из текстиля и сетчатых материалов. Однако кожаные, замшевые и с кожзаменителем кроссовки стирать в барабане нельзя — они потеряют форму и повредятся.
Подготовка обуви
Перед стиркой нужно:
- вынуть шнурки и стельки (их лучше постирать отдельно вручную или в мешочке);
- очистить подошву от грязи и камней;
- положить кроссовки в специальный мешок для стирки или наволочку.
Какой режим выбрать
- температура воды — не выше 30 °C;
- деликатный или спортивный режим без интенсивного отжима;
- использовать жидкое средство для стирки, а не порошок (он оставляет белые разводы);
- лучше отказаться от кондиционера — он может испортить материалы.
Секреты безопасной стирки
- вместе с кроссовками можно положить пару полотенец, чтобы смягчить удары о барабан;
- максимальная скорость отжима — до 600 об/мин, или отключить его вовсе;
- сушить обувь лучше естественным образом, вдали от батарей и прямого солнца.
Чего нельзя делать
- стирать кроссовки из кожи и замши;
- использовать горячую воду или агрессивные порошки;
- сушить обувь в машинке или на обогревателе.
Стирать кроссовки в стиральной машине можно, если соблюдать правила: правильный режим, подготовка и деликатный уход. Тогда обувь сохранит форму, а владелец — свежесть и комфорт без лишних проблем.
