Александр Александров Опубликована сегодня в 10:25

Как правильно комбинировать порошок, гель и капсулы для идеальной стирки

Исследования показывают, что выбор средства зависит от типа ткани и режима стирки

На полках магазинов десятки средств для стирки: классический порошок, современные гели и удобные капсулы. Какое из них лучше? Ответ зависит от целей, ткани и привычек.

Порошок

Классика, проверенная временем.

Плюсы:

  • лучше всего справляется с сильными загрязнениями и пятнами;
  • подходит для стирки при высоких температурах;
  • дольше хранится.

Минусы:

  • может оставлять белый налёт на одежде;
  • часть порошка не растворяется полностью;
  • хуже подходит для быстрой стирки и низких температур.

Гель для стирки

Современный вариант для бережной стирки.

Плюсы:

  • полностью растворяется, не оставляет разводов;
  • работает при низких температурах (30-40 °C);
  • удобен для деликатных тканей.

Минусы:

  • менее эффективен при сильных загрязнениях;
  • имеет более короткий срок хранения после открытия.

Капсулы

Самый удобный формат, набирающий популярность.

Плюсы:

  • не нужно отмерять дозировку — капсула рассчитана на одну стирку;
  • содержат комбинацию компонентов: моющее средство, кондиционер, пятновыводитель;
  • удобны в использовании.

Минусы:

  • дороже по цене;
  • нельзя регулировать количество средства (если белья мало, средство перерасходуется);
  • не подходят для ручной стирки.

Что выбрать

  1. для белого и сильно загрязнённого белья лучше порошок;
  2. для повседневной стирки при низких температурах — гель;
  3. для удобства и экономии времени — капсулы.

Маленькая хитрость

Опытные хозяйки комбинируют разные средства: для основной стирки используют порошок, для быстрой и деликатной — гель, а для путешествий и общежития — капсулы.

Универсального ответа нет. Порошок, гель и капсулы — это инструменты, у каждого из которых свои сильные стороны. Главное — выбирать средство под конкретные задачи и не забывать о правильной дозировке.

