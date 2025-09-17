Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 8:53

Хотите, чтобы машинка жила дольше? Перестаньте стирать по пустякам

Инженеры рассказали, как неполная загрузка влияет на детали стиральной машины

Стиральная машина рассчитана на определённую нагрузку барабана. Но многие пользователи запускают стирку даже ради пары футболок или носков. На первый взгляд в этом нет ничего страшного, но такая привычка приводит к проблемам.

Перерасход ресурсов

Даже если белья мало, машина использует почти столько же воды и электричества, сколько при полной загрузке. В итоге расходы возрастают, а пользы от стирки меньше.

Повышенная нагрузка на детали

При малом количестве белья барабан работает неравномерно. Одежда сбивается в одну сторону, создаётся дисбаланс, что усиливает вибрацию и нагрузку на подшипники и амортизаторы.

Ухудшение качества стирки

Неполная загрузка не гарантирует идеальной чистоты. Машина рассчитана на то, чтобы бельё в барабане перемешивалось и тёрлось друг о друга. При малом количестве вещей этого эффекта нет.

Чаще стираем — быстрее изнашиваем

Если запускать машинку по нескольку раз ради небольших порций белья, количество циклов увеличивается. А срок службы техники напрямую зависит от числа стирок.

Когда допустима неполная загрузка

Иногда она оправдана — например, для деликатных тканей или отдельных вещей, требующих отдельной стирки. Но в остальных случаях лучше дождаться, пока наберётся полный барабан.

Как правильно загружать

  • барабан должен быть заполнен на 70-80% от объёма;
  • для деликатных тканей лучше выбирать специальные режимы;
  • вещи нужно равномерно распределять, чтобы избежать дисбаланса.

Стирка с неполной загрузкой кажется безобидной привычкой, но на деле это перерасход ресурсов, износ деталей и ухудшение качества стирки. Гораздо выгоднее и безопаснее дождаться, когда накопится полный барабан.

