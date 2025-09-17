Как правильно чистить стиральную машину содой: пошаговый алгоритм
Стиральная машина ежедневно сталкивается с влагой, порошками и остатками грязи. Со временем это приводит к образованию налёта и неприятного запаха. Но решить проблему можно без дорогой химии — обычная пищевая сода помогает очистить технику и поддерживать её в порядке.
Почему именно сода
Сода обладает мягким абразивным и дезодорирующим действием. Она не повреждает детали машины, но при этом эффективно устраняет запах и налёт от порошков и воды.
Как чистить барабан
- Насыпать полстакана соды прямо в барабан.
- Запустить холостой цикл стирки при температуре 60-90 °C.
- После завершения протереть дверцу и уплотнитель сухой тряпкой.
Этот метод удаляет остатки грязи и убивает бактерии.
Как чистить лоток для порошка
Развести соду с небольшим количеством воды до состояния кашицы. Нанести на лоток и оставить на 15-20 минут. После этого смыть водой и вернуть на место.
Уплотнитель дверцы
В складках резины скапливаются влага и грязь. Их можно аккуратно протереть раствором соды (1 ст. ложка на стакан воды). Это поможет убрать запах и предотвратить появление плесени.
Как часто проводить чистку
- профилактически — раз в месяц;
- при появлении запаха или налёта — чаще, до полного устранения проблемы.
Преимущества метода
- доступность и низкая цена;
- отсутствие агрессивной химии;
- безопасность для техники и здоровья;
- универсальность — можно использовать для барабана, лотка и уплотнителя.
Чистка стиральной машины содой — это простой и эффективный способ ухода за техникой. Регулярное применение позволяет избавиться от запаха, налёта и продлить срок службы вашей помощницы.
