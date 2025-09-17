Как правильно чистить стиральную машину содой: пошаговый алгоритм

Стиральная машина ежедневно сталкивается с влагой, порошками и остатками грязи. Со временем это приводит к образованию налёта и неприятного запаха. Но решить проблему можно без дорогой химии — обычная пищевая сода помогает очистить технику и поддерживать её в порядке.

Почему именно сода

Сода обладает мягким абразивным и дезодорирующим действием. Она не повреждает детали машины, но при этом эффективно устраняет запах и налёт от порошков и воды.

Как чистить барабан

Насыпать полстакана соды прямо в барабан. Запустить холостой цикл стирки при температуре 60-90 °C. После завершения протереть дверцу и уплотнитель сухой тряпкой.

Этот метод удаляет остатки грязи и убивает бактерии.

Как чистить лоток для порошка

Развести соду с небольшим количеством воды до состояния кашицы. Нанести на лоток и оставить на 15-20 минут. После этого смыть водой и вернуть на место.

Уплотнитель дверцы

В складках резины скапливаются влага и грязь. Их можно аккуратно протереть раствором соды (1 ст. ложка на стакан воды). Это поможет убрать запах и предотвратить появление плесени.

Как часто проводить чистку

профилактически — раз в месяц; при появлении запаха или налёта — чаще, до полного устранения проблемы.

Преимущества метода

доступность и низкая цена;

отсутствие агрессивной химии;

безопасность для техники и здоровья;

универсальность — можно использовать для барабана, лотка и уплотнителя.

Чистка стиральной машины содой — это простой и эффективный способ ухода за техникой. Регулярное применение позволяет избавиться от запаха, налёта и продлить срок службы вашей помощницы.