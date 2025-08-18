Накипь исчезнет: как я спас стиральную машину от поломки за выходные

Накипь в стиральной машине появляется незаметно, но последствия ощутимы. Сначала техника начинает дольше стирать, потом появляется гул, а со временем может сгореть ТЭН. Я понял это на собственном опыте и теперь регулярно провожу простую очистку.

Почему появляется накипь

Главная причина — жёсткая вода. При нагреве соли оседают на ТЭНе и внутренних деталях. Со временем это приводит к перегреву и повышенному расходу электроэнергии.

Народные средства

Самый доступный способ — лимонная кислота. Я насыпаю 100-150 грамм в барабан и запускаю пустую стирку на 90 °C. Запах уходит, накипь растворяется. Иногда использую пищевую соду: она помогает убрать налёт и дополнительно очищает барабан.

Специальные средства

В магазинах есть порошки и таблетки против накипи. Они действуют по тому же принципу, но удобнее в дозировке. Я пробовал и такие варианты, когда хотелось "быстрого результата".

Профилактика

Я убедился: лучше не доводить до сильного налёта. Теперь раз в полгода запускаю "пустую стирку" с лимонной кислотой, а также слежу за количеством порошка — его избыток тоже ускоряет образование накипи. Дополнительно использую смягчители воды в регионах с высоким уровнем жёсткости.

Личный вывод

Накипь — это не приговор для стиральной машины. Если раз в несколько месяцев уделять час профилактике, техника прослужит гораздо дольше, а неприятный запах и шум не будут возвращаться.