Александр Александров Опубликована сегодня в 11:03

Почему бельё после щедрой порции порошка может пахнуть хуже, чем до неё

Эксперты предупреждают: избыток порошка приводит к налёту и запаху в стиральной машине

Кажется логичным: добавить больше порошка, чтобы бельё отстиралось лучше. Но на деле это одна из самых распространённых ошибок при эксплуатации стиральной машины. Избыточная дозировка моющего средства не только не улучшает результат, но и наносит вред технике.

Налёт и запах

Лишний порошок не растворяется полностью. Его частицы оседают в лотке, шлангах и на стенках барабана. Со временем это превращается в плотный налёт, который становится источником неприятного запаха.

Влияние на бельё

Порошок не успевает полностью вымыться, остаётся на ткани и делает вещи жёсткими. Кроме того, остатки химии могут вызвать раздражение кожи, особенно у детей.

Опасность для деталей

Скопления порошка засоряют сливную систему и фильтр. Это повышает нагрузку на насос и может привести к поломке. А влага и остатки моющего средства образуют идеальную среду для плесени.

Почему больше — не значит лучше

Качество стирки зависит не от количества порошка, а от его состава, выбранного режима и температуры воды. Избыточная доза только мешает правильному процессу.

Как правильно использовать порошок

  • следовать дозировке, указанной на упаковке;
  • учитывать жёсткость воды — в мягкой нужно меньше средства;
  • при небольшой загрузке белья уменьшать количество порошка;
  • для спортивной и детской одежды лучше использовать жидкие средства.

Как избавиться от налёта

Если машинка уже пострадала от излишков порошка, стоит провести профилактическую чистку: запустить холостой цикл на 90 °C с содой или лимонной кислотой и промыть лоток.

Использование слишком большого количества порошка портит не только бельё, но и саму стиральную машину. Правильная дозировка — это чистая одежда, отсутствие запаха и долгий срок службы техники.

