Почему бельё после щедрой порции порошка может пахнуть хуже, чем до неё
Кажется логичным: добавить больше порошка, чтобы бельё отстиралось лучше. Но на деле это одна из самых распространённых ошибок при эксплуатации стиральной машины. Избыточная дозировка моющего средства не только не улучшает результат, но и наносит вред технике.
Налёт и запах
Лишний порошок не растворяется полностью. Его частицы оседают в лотке, шлангах и на стенках барабана. Со временем это превращается в плотный налёт, который становится источником неприятного запаха.
Влияние на бельё
Порошок не успевает полностью вымыться, остаётся на ткани и делает вещи жёсткими. Кроме того, остатки химии могут вызвать раздражение кожи, особенно у детей.
Опасность для деталей
Скопления порошка засоряют сливную систему и фильтр. Это повышает нагрузку на насос и может привести к поломке. А влага и остатки моющего средства образуют идеальную среду для плесени.
Почему больше — не значит лучше
Качество стирки зависит не от количества порошка, а от его состава, выбранного режима и температуры воды. Избыточная доза только мешает правильному процессу.
Как правильно использовать порошок
- следовать дозировке, указанной на упаковке;
- учитывать жёсткость воды — в мягкой нужно меньше средства;
- при небольшой загрузке белья уменьшать количество порошка;
- для спортивной и детской одежды лучше использовать жидкие средства.
Как избавиться от налёта
Если машинка уже пострадала от излишков порошка, стоит провести профилактическую чистку: запустить холостой цикл на 90 °C с содой или лимонной кислотой и промыть лоток.
Использование слишком большого количества порошка портит не только бельё, но и саму стиральную машину. Правильная дозировка — это чистая одежда, отсутствие запаха и долгий срок службы техники.
